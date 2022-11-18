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高盛料內地通關 助明年GDP增4.5％

【明報專訊】隨着香港宣布逐步解封，外資亦預期中國通關概念股份可以繼續掀炒作。大行高盛發表報告，預期中國明年3月兩會後，會逐步放寬清零政策，估計中國GDP（國內生產總值）明年加快至增長4.5%，較今年的3%高1.5個百分點。有「新興市場之父」之稱的麥樸思亦斷言，中國解封及通關概念遲早「落鑊」炒作，但料其經濟增長難及現時印度。

麥樸思：通關概念遲早「落鑊」炒作

據高盛報告指，中國通關意味明年國內消費強勁反彈，通脹堅實，周期措施亦會逐步復常。該行認為，中國明年經濟增長會分兩段，預料通關初期經濟增長受損，屆時或有措施提振，以待下半年消費、服務業強勁反彈，整個國家逐漸復常。

高盛預測，中國通關後，有望使2024年上半年亦受惠，預料2024全年GDP增幅達5.3%，到2025至2027年GDP增長則放緩至4%左右。該行稱，其明年上半年對中國經濟的預測低於市場預期，下半年及2024年上半年預測則高於市場。

該行又指，中國通關有望成為明年資產價格上升的主要因素，預料明年股票、商品需求（尤其能源）、人民幣價格均會上揚，料明年中國通脹升幅約為1.2%，較今年微升0.5個百分點，遠不及西方國家，國民對外旅遊則有望逐步開放，並於2024年達高峰期。

麥樸思看法相若，認為中國不可能繼續封城，終須實現增長，中國放寬防疫與通關概念肯定會「落鑊」。他預料，中國經濟增長不會及得上現時印度，但其經濟及市場終會復蘇。

稱中國不能續封城 須實現增長

麥樸思現時在本港公司持有股份，但與內地聯繫不多，因認為中國武統台灣的風險「非常真確」。他認為台灣有商機，尤其與台積電有來往的軟件或半導體設計公司，一旦中國攻擊台灣，他們亦可移師至歐美等國。

麥樸思指，目前中國比重佔新興市場指數兩至三成，但認為比例過高。他又看好加密貨幣前景，因可將資金非法運出獨裁政權。他預料通脹會繼續偏高，並稱現時經濟已處於衰退，甚或惡化下去。