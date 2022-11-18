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富途出招吸資 最高5.8厘息

【明報專訊】銀行爭推高息定存吸資的同時，券商亦趁股市轉旺出招吸納新客及鎖定客戶閒資。富途新推「現金寶+」產品，利息逐日計，性質似阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的餘額寶，客戶可隨時動用資金作投資，推廣期內首5萬元最高可享120天5.8厘高息。另外，虛擬銀行livi bank再上調短期港元定期存款年利率，6個月定存最高4.6厘，起存額為20萬元。

富途公布升級「現金寶+」，資金無鎖定期，由即日起至今年12月31日，新客戶存入資金參與「現金寶+」，可保障本金和首5萬元可享保證120天5.8厘回報，同時可隨時贖回資金，不產生任何費用。此外，新舊客戶成功邀請好友開戶，最高可享受「現金寶+」延長90天5.8厘回報優惠，新客疊加最高獎賞回報可達1668元。

富途表示，5.8厘回報是基金近7日年化收益率再加富途補貼，並非基金的保證收益，基金本身並不具備任何保本或保證性質，具體表現和收益需視乎實際情況。「現金寶+」吸納的客戶資金，將投資於富途平台上可買賣的貨幣市場基金。

livi加存息

20萬存6個月享4.6厘

livi bank亦公布，由即日起，該行新舊客戶敘造定存金額20萬元或以上，3個月、4個月及6個月定期存款年利率分別調高至4厘、4.4厘和4.6厘，適用於新舊資金。另該行亦提供12個月及24個月定期存款，年利率分別為4.3厘及4.5厘。livi bank稱，有關調整反映該行因應市場需求積極為客戶提供具競爭力的服務。