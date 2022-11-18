淡馬錫投資FTX慘輸 全數撇帳21億 稱錯信「薯條哥」

淡馬錫去年10月向FTX International投資了2.1億美元（約16億港元），獲得約1%股權，並在今年1月斥資6500萬美元（約5億港元），購入FTX US約1.5%股份。兩項投資的總成本，在淡馬錫截至3月底總值4030億坡元（約2.3萬億港元）的投資組合中佔0.09%。

曾盡職調查 指難排除所有風險

淡馬錫指出，有人誤以為淡馬錫對FTX的投資，就是對虛擬貨幣的投資，需要澄清的是，淡馬錫沒有直接投資於虛幣。淡馬錫又稱，對FTX的投資可明顯看出，「我們透過與SBF交流所形成對其行為、判斷力及領導能力的觀感，似乎是錯誤的」。淡馬錫又為去年對FTX進行8個月的「廣泛」盡職調查辯護，稱要「排除所有投資風險是不切實際的」。

新加坡金融管理局早前表示，FTX在新加坡既沒有獲得經營執照，也不是一家豁免機構，但無法阻止新加坡用戶與海外的虛幣交易所交易。新加坡副總理兼財長黃循財表示，儘管新加坡正致力發展數碼資產創新領域，但仍會對虛幣投機採取強硬立場，尤其是對散戶投資者的炒賣。他說，新加坡此前已就收緊虛幣交易、監管散戶進行相關交易等展開咨詢，政府將審查必要的規則。

願景基金紅杉資本也全數減值

除淡馬錫以外，老虎全球管理（Tiger Global）也是較早參投FTX的大型基金。包括貝萊德（BlackRock）（美：BLK）、加拿大安大略省教師退休基金（OTPP）在內的國際投資者參投，也為FTX帶來信譽。軟銀（日：9984）旗下願景基金，以及紅杉資本此前已將其對FTX的投資全數減值。

SBF周三表示，FTX曾是矽谷的寵兒，隨着品牌不斷發展，其集團變得「過於自信和粗心」。在FTX申請破產保護後任命的新行政總裁John Ray III表示，SBF已沒有在FTX擔任職務，不能代表FTX發言。

FTX崩潰對幣圈的影響持續蔓延。Genesis的虛幣借貸部門稱，在FTX破產後遭遇「異常的提款請求」，暫停贖回及新貸款發放。虛擬貨幣交易所Gemini也宣布，為散戶提供的高收益產品暫停贖回。據稱，虛幣貸款機構BlockFi正為幾天內申請破產保護作準備。

（綜合報道）

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