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馬斯克擬卸任Tesla及Twitter行政總裁

【明報專訊】全球首富馬斯克考慮卸下特斯拉（Tesla）（美：TSLA）和Twitter的CEO職位。在針對Tesla行政總裁馬斯克的薪酬方案庭審中，傳媒大亨梅鐸的兒子詹姆斯（James Murdoch）以Tesla董事身份，周三在特拉華州衡平法院（Court of Chancery）作證時稱，馬斯克最近提出由其他人接替他擔任CEO的可能性，並指馬斯克已在近幾個月確定了一個可擔任Tesla行政總裁的潛在人選，但詹姆斯沒有透露繼任人身份。Tesla股價早段跌2%。

覓新CEO人選

直至去年，馬斯克仍表示，沒有制定繼任人選的計劃。馬斯克8月在Tesla股東大會稱，只要他能發揮作用，就會一直留在Tesla。但他經常表示自己是工程師，不喜歡當CEO。

馬斯克周三在庭審亦承認，現在幾乎把所有時間都花在Twitter重組，花在其他企業的精力減少。不過他預計Twitter的「基本結構調整」快將完成，最終會尋找新的CEO領導Twitter。

馬斯克說：「我希望減少自己在Twitter的時間，慢慢找其他人來管理。」除了Tesla和Twitter，他也經營火箭公司SpaceX等，他最近亦表示工作太多。

馬斯克再發電郵警告Twitter員工，若不能接受「極其硬核」（extremely hardcore）的長時間工作文化，就拿遣散費離職。此外，亞馬遜證實開始裁員，以控制成本。彭博社此前透露，裁員規模達1萬人。

（綜合報道）

[國際金融]