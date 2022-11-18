聯儲行長布拉德警告 或加息到5至7厘

【明報專訊】雖然聯儲局部分官員近期傾向在下月放慢加息步伐，但最終利率水平仍可能較現水平高出1厘以上。今年有投票權的「鷹王」、聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨晚上調了對聯邦基金利率峰值的預期。他說，自己此前說過利率將在4.75厘至5厘見頂，不過根據最新的數據分析，「我認為至少要加息至5厘至5.25厘水平」，以遏制在40年高位徘徊的通脹率。他表示，需要更高的利率，才能實現「充分抑制」通脹的目標，而利率要達到充份抑制通脹的水平，可能要提升至5厘到7厘之間。