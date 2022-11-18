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葉創成：習拜會有成果 港股觸底回升

【明報專訊】筆者在本欄多數以推介股票為主，惟恒指過去兩個多星期勁升兩成，升勢之急近年罕見，相信讀者十分關心箇中原因以及後市何去何從，適逢筆者現時正在新加坡採訪「富蘭克林鄧普頓亞太區投資論壇2022」，會議上富蘭克林鄧普頓環球投資總監Manraj Sekhon表明對中國資產的看法正面，亦加強了筆者對港股後市信心，詳細原因下文將會娓娓道來。

中美關係是全球最重要的雙邊關係，國家主席習近平周一出席20國集團峰會期間與美國總統拜登會面，自然備受投資者重視，有基金經理當晚已向筆者表示，會後習近平與拜登合照時的笑容比會前燦爛，估計是次會議成果不錯。

富蘭克林鄧普頓：習拜會為市場情緒設底部

根據富蘭克林鄧普頓Manraj Sekhon昨日在投資講壇發表的觀點，是次習拜會成果屬正面，即使中美關係短期內料不會因此大幅改善，但習拜會已經為市場情緒設定底部（set a floor on the market sentiment）。

另外，中國政府近日已推出大力支持房地產市場政策，而且亦終於開始放寬防疫政策，均屬正面的措施及正確的方向，因此富蘭克林鄧普頓現對中國資產看法正面。

富蘭克林鄧普頓作為美國大型資產管理公司，在過去數十年來投資新興市場股票享有盛譽，目前中國在新興市場股市中佔比便屬最高，因此筆者認為Manraj Sekhon上述言論具指標性，相信恒指上月31日跌至14,597點已見底，在未來幾個月跌穿該低位的機率不大。

筆者一直中長期看好港股，因此才會抱長期投資的信念、長揸港股；坦白說，恒指去年下半年以來反覆向下、今年7月至10月急轉直下時，筆者的投資組合市值也下跌不小，也有一定心理壓力，惟正如筆者兩星期前在本欄所說，恒指當時已跌至逾10年低位，即使短期可能仍會反覆，但筆者始終相信是低吸優質股作長線投資的好時機，當時也增持了香港小輪（0050），至今亦略有微利。目前筆者最希望的是Manraj Sekhon的上述分析正確，隨着中美關係轉趨穩定，中國經濟重拾增長動力，港股最壞時間已經過去。

[葉創成 創富倉]