英鎊跌吸買家 倫敦物業有前景

倫敦是英國經濟的中心，而英國也是歐洲人口最多的國家之一。 來自世界各地的巨型企業都在這裏設立辦事處，而持續的重大投資計劃將使資本長期保持增長。倫敦的經濟每年總值超過5000億英鎊，而且在未來幾年內還將繼續增長。GLA Economics和市長辦公室的分析指出，儘管2021年仍發生疫情，經濟增長幅度仍達5.4%，並估計至2022年底將進一步增長至6.9%；預計倫敦的平均家庭收入和支出都將錄得類近增長。倫敦的勞動力估計超過400萬人，牛津經濟研究院的《倫敦2030年報告》預測，於2030年倫敦將新增80萬個工作崗位。

倫敦人口900萬 料年增至少5萬

倫敦也是世界上人口最多的城市之一，目前約有900萬人居住在倫敦，預計未來幾年還會有更多人搬到這座城市。倫敦市當局 (GLA) 的最新數據預計，未來倫敦的人口將每年至少增長5萬至7萬人，另近40萬名學生包括來自200個國家的11.5萬多名海外學生，他們每年貢獻的淨值為46億英鎊。更重要的是近70%的學生畢業後留在倫敦，進一步推動了房地產市場。

發展商：英擬加稅 無阻上車

李耀湘表示，倫敦作為國際城市，樓盤需求來自四方八面，以Greenwich Peninsula為例，則以亞洲人買家為主。英鎊匯價今年下跌，也是吸引買家入市的原因。英國首相辛偉誠有機會在秋季財政預算案加稅及削減開支，他相信英國稅率一向偏高，相信短期會影響買家決定，但長遠則無阻客戶「上車」。而由於消費者關心能源價格問題，新發展樓盤都以環保及節能為目標，以迎合買家冀在生活支出中節約。

第一太平戴維斯（Savills）的分析顯示，倫敦黃金地段的住宅價格在上年底上升了3%，而2022年預計將反彈8%。另外，仲量聯行 (JLL) 亦預測，到2026年底，倫敦的樓價將增長25.8%。倫敦的租賃市場也非常健康，根據Rightmove的2021年第四季度租金追蹤器，隨着Covid-19疫情紓緩，由於WFH(在家工作)情况減少，移離倫敦的員工正在大量返回市中心。倫敦是其中的主要受益者，根據Rightmove的數據，2021年租金增長10.9%。此外，Rightmove報告稱，單位需求率增加了94%，整體租戶需求在一年內增長了34%。

倫敦鐵路網絡完善 租金增長佳

第一太平戴維斯預測，倫敦的租金增長將是全國最高，並高於英國全國平均水平。儘管英國其他地區的平均租金預計到2025年將增長17%，但首都的整體租金預計將增長19.3%，僅今年就增長5.5%。就英國其他地區乃至世界而言，倫敦也是與上述聯繫最緊密的城市。英國的國家鐵路網絡以倫敦為中心，所有路線可通往其他經濟中心（包括伯明翰和曼徹斯特）的支線路線。即將建成的HS2高速鐵路網絡，將前往其他城市的交通時間縮短一半，並為倫敦帶來更大的經濟效益。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]