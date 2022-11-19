康師傅染藍 出局6年後回歸 華潤萬象海爾智家同納恒指 成分股增至76隻

國企指數換入4隻新貴中，亦有早前出局的中石油（0857）再獲納入，另加入中升（0881）、理想汽車（2015）及海爾智家；4隻出局股份中，新經濟股佔3席，分別為阿里健康（0241）、嗶哩嗶哩（9626）及信達生物製藥（1801），另加一隻中國燃氣（0384）。反映科網及生物科技股退潮勢頭明顯。至於恒生科技指數，成分股則沒有變動。

新經濟股退潮 國指踢出3隻

值得注意的是，今次恒指及國指分別再納入此前遭剔出的股份前，對上一次8月公布的季檢亦納入曾出局的前藍籌神華（1088）。當時市場已有不少聲音批評，恒指經常剔出成分股後一段時間再納入，變相迫使盈富（2800）等追蹤恒指的交易所買賣基金（ETF）低沽高買，令投資者利益受損。

今次染藍的全為市值較細消費股，染藍後只佔恒指約0.2%至0.5%比重，快手（1024）、京東健康（6618）等熱門重磅科網股繼續缺席，追蹤指數ETF資金的整體換馬買賣盤規模不大。按恒指公司月報統計截至10月底追蹤恒指及國指ETF資金規模，以及恒指及國指11月以來分別累升近23%及24%計，現追蹤恒指及國指的資金規模估計分別約1682億及390億元。

新貴中以同時入圍恒指及國指的海爾智家換馬買盤最多，合共約12.4億元，以公司過去20個交易日的平均成交額約2.66億元計，被動買盤等於約4.7個交易日的成交，下周初炒作染藍的潛在升幅或較大；康師傅及華潤萬家的換馬買盤約3.4億元，亦分別相等於3.5日及2.6日成交。

國指方面，中石油、理想汽車及中升的被動買盤，分別佔1.1日、0.3日及0.9日成交；出局股中以中國燃氣被動沽盤約1.6億元，相等於1.3個交易日成交，比例為最高。

換馬買盤最多 海爾智家料受惠

恒生綜合指數則加入騰訊音樂 （1698）、中國中免（1880）及零跑科技（9863），當中並非同股不同權的零跑汽車，與本身已在A股上市的中國中免，均有望短期內獲納入滬深港股通，迎來北水。

明報記者