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港股跌穿18000 北水走資24億

標籤：經濟

【明報專訊】恒指昨日先升後跌，早段高見18,378點，反彈逾300點後乏力，午後最多倒跌135點，曾低見17,910點，收市報17,992點，全日跌53點，失守18,000點關口，北水亦淨流出24.41億元。有基金界人士認為，港股倒跌主因是加息陰霾未散，加上早前恒指已漲逾兩成，現時回吐亦屬合理，業內仍在觀望中國數據。

受惠績佳 科網股逆市升

恒指昨日先高開270點，反覆向上，最多曾漲332點，高位遇阻後向下，收市跌穿18,000點關口，主板全日成交額縮至1395.5億元，較上日再減約8%。國指收跌15點至6125點，科指收市則升21點，收報3742點。

近日科網巨頭接連發放業績，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）業績均勝預期，昨日早段聯同一眾科企支撐港股。騰訊、阿里早段最多各升3.7%與6.7%，午後升勢亦隨大市收窄。騰訊全日倒跌1.4%，收報287.8元，阿里則升2.2%至79.95元。京東（9618）、美團（3690）同樣早段一度急漲，美團曾升9.2%，午後升幅收窄至4.8%，收報160.4元；京東曾漲8.7%，收升3.6%至218元。

另一邊廂，舊經濟股表現明顯遜色，尤其內房股，碧桂園（2007）挫逾6%，收報2.34元；東方海外（0316）、新世界（0017）均跌逾半成，分別收報123.1元與19.22元。中海外（0688）跌4%至19.2元，碧桂園服務（6098）跌4.6%，收報17.06元。

龐寶林：美加息陰霾未散

北水昨日錄得淨流出24.41億元，惟仍有不不少北水追捧騰訊，昨日有3.77億元淨流入騰訊，但多達21.44億元自盈富基金（2800）淨流出，盈富昨日微跌0.4%，收報18.08元；另有5.17億元從美團淨流出。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，美國加息陰霾未散，加上早前恒指已漲逾兩成，現時港股回吐亦屬合理。他又指出，最近公布的新經濟股業績表現不俗，變相可支撐港股，不過美國長短債孳息率倒掛持續，料美國明年上半年衰退風險大，或會拖低港股。他補充，基金界在港股亦有換馬情况出現，獲利回吐後另覓潛力股，但對港股影響不大，強調基金界暫仍觀望中國數據，期待有驚喜。

時富財富資產管理顧問黎永良亦認同，早前港股已回升一段，但股市升跌形勢未定，縱使偶有升浪，亦只會非常有限，相信市場仍期待更多數據公布再作部署，籲散戶不宜高追。