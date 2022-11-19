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高盛調升港股評級至「與大市同步」

【明報專訊】高盛發表亞太投資組合策略報告，當中將港股由「減持」調高至「與大市同步」，預料隨着香港尤其是中國逐步開放，本港明年GDP有2.3%的溫和增長，聯儲局很可能在明年5月會議後暫停加息，港股市盈率有望回升至13.2倍。受惠於中國的重新開放，該行看好友邦保險（1299）及澳博（0880）

高盛表示，自該行5月初調低香港評級至「差於大市」後，MSCI香港指數至10月底累跌23%創下低位，之後反彈18%至淨下跌10%，惟香港表現仍落後於亞太區。由於港元跟美元匯率掛鈎，以及房地產行業佔指數比重較高，港股易受美國利率走勢影響。加上疫情防控措施持續壓制經濟活動，兩地未通關令旅遊、零售、房地產投資及商業合作等受到限制。

受惠中國重新開放

看好友邦澳博

不過，高盛指出，宏觀不利因素將於明年減弱，隨着香港及內地重新開放，本港GDP將由今年預測負增長3.2%，恢復到明年溫和增長2.3%，並在2024年進一步增長至3.6%。當GDP重新錄得正增長，可帶動港股的盈利增長。該行料港股盈利從今年下跌14%恢復到明年增長28%，有望為亞太區中最高增長，2024年則恢復至增長9%水平。高盛預料美息將於明年5月前見頂，將有利港股市場。在利率穩定後，料港股的估值壓力將有所緩和，市盈率有望回升至13.2倍。

至於中國市場方面，高盛稱，當中國放寬「清零政策」後，會利好H股走勢，但離岸股票市場仍受地緣政治、外交事務，以及政策立場等影響，令H股的收入前景不明朗，估值受壓，同時增加外國投資者撤資的風險。因此，該行偏好A股有較好的結構性投資前景。