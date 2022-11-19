京東上季經調整純利倍升 勝預期

截至今年9月底止3個月，集團收入增加11.4%至2435.35億元，稍勝市場預期的2430.7億元。當中以京東物流收入按年升38.9%表現最好，貢獻357.71億元收入，主要因為德邦集團合併對盈利的正向影響。包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新等新業務則錄得12.8%跌幅，期內收入錄得49.97億元。

物流收入升39％ 表現最好

昨晚美股開市初段，京東（美：JD）跌約1%。京東港股績前收報218元，升3.6%；京東物流收報14.5元，升0.7%。

雖然上季新業務收入下跌，惟扭虧為盈，由去年同期蝕20.73億元，於上季轉賺2.76億元。京東物流表現同樣做好，期內經營利潤錄得2.53億元，去年同期則蝕7.27億元；加上京東零售的經營利潤按年增加37.6%至109.26億元，帶動集團轉虧為盈，期內純利錄得59.63億元，勝市場預期的48.57億元，去年同期蝕28.07億元。

徐雷指出，基於集團今年初對經濟及行業態勢的預判，京東的業務增長質量於今年有實質性的提升。他又認為，在外部壓力較大的時期，企業應保證經營穩定性，以確保當經濟恢復的時候，公司能快速增長。因此，京東將繼續聚焦核心業務，強化自身經營管理質量，關注提升業務的健康度。

內地疫情走勢反覆，徐雷坦言今年物流業務受到的影響屬疫情發生3年以來最大，履約情况為最差的一年。他引述內部數據指出，從今年9月以來至今，集團有17%的客戶家庭地址受疫情影響。惟徐雷表示，此情况無損京東在客戶服務體驗上的表現，更稱優質的購物體驗將有助轉化為更好的盈利能力。