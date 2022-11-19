大行指業績穩固 阿里巴巴逆市升2.2％

目標價普遍高於現價

大行富瑞表示，繼續看好阿里管理層承諾控制成本和回購為股東帶來的回報價值。富瑞續稱，阿里截至9月底止季度CMR（客戶管理收入）業務下跌幅度高於GMV（網站成交金額）跌幅，或因疫情期間商品退貨、直播帶貨退貨率較高和商家退貨便利提高所致。富瑞認為，市場已經消化疫情帶來的短期影響，並建議投資者關注未來業務恢復步伐。富瑞重申阿里「買入」評級，目標價212元。另一家投行星展看152元，較昨日潛在升幅達九成。

高盛則認為，阿里上季業績穩固，除了宣布加碼回購股份外，又宣布延遲在香港轉換成雙重主要上市的時間表。高盛指，季內EBITDA按年增長29％，反映阿里未來兩至三季在中國商業及其他業務領域的發展仍可得到支持。但是，考慮阿里GMV及CMR增長前景放緩，預計中國商業GMV及CMR至明年6月底止季度才能恢復正增長。高盛將阿里2023年至2025年收入預測下調1％，經調整淨利潤預測下調1%至3%。 維持「買入」評級，目標價由134元下調至130元。