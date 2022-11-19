維他奶中期多賺3倍 恢復派股息 受惠成本降政府補貼增 集團：將調整定價保盈利能力

明報記者 馬意文

總收入按年升1.1%

儘管集團季內純利急升，惟同期總收入僅按年微升1.1%至36.42億元，推動純利大增逾3倍主要受惠於員工及市場推廣開支減少，加上中國業務成功扭虧，來自包括內地和香港政府在內、與新冠疫情相關的政府補貼，亦由去年的400萬元大增升至今年5900萬元，都成為推動集團盈利上升的因素。另外，純利急升亦與比較基數較低有關，去年同期受旗下員工「刺警案」一事，集團遭到中國的超市等方面抵制、大部分時間產品被下架令收入受挫。若以未發生「刺警案」一事前，即2020年中期業績為比較基礎、維他奶今年上半年收入及純利只為當年的82%及21%。

以人幣計 內地收入升4%

上半年維他奶香港業務佔總收入的比例由28%升至30%，中國仍是集團最大市場，佔總收入達61%。期內香港收入升6%、中國收入則受匯率波動影響跌1%，若以人民幣計算升4%。執行主席羅友禮表示，過去一年加強領導團隊，增加新領導人員，整合中國和香港部門職能，以加強協同效應和生產力和推動核心產品增長。集團行政總裁陸博濤表示，年初以來，集團先後調高中港兩地產品價格，同時將按個別市場情况，將加價浪潮擴展至其他市場，預計平均加幅是單位數字。

集團期內毛利17.38億元，按年微升0.64%，毛利率維持在48%，負債比率維持在2022年3月的26%。集團首席財務總監吳茵虹指出，毛利主要受原材料價格上升、物流鏈堵塞和外在發生戰爭等多方因素影響，但預料當疫情影響持續減退，商品價格維持穩定，未來未必持續較差。

CEO：料港收入升單位數

陸博濤續指出，香港有很高的消費能力，新產品如新鮮茶取得成功，同時有新推出的燕麥奶，市場份額亦有所增長。另豆奶和茶類市場份額持續擴大，未來將繼續推動核心業務和推出新產品，改善和控制成本、同時開拓不同銷售渠道，預料香港市場的收入升幅未必如中國快，但仍會上升單位數字。