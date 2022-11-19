國泰上月載客量按年飈4.2倍

料下半年實現正現金流

儘管國泰下半年業務較上半年明顯改善，但受累中國國航（0753）等聯營公司虧損，全年表現仍將錄得「重大虧損」。國泰昨日收報7.48元，全日跌1.2％。

國泰10月收入乘客千米數按年升4.2倍，乘客運載率按年增加44個百分點至73.6％。日均載客人次由9月的8800人增至1.3萬人。林紹波表示，9月底撤銷抵港人士的強制檢疫要求後，市民外遊意欲顯著上升。10月上半月的客運需求主要來自飛往曼谷、新加坡和首爾等地航班；而隨着日本在10月中旬放寬旅遊限制後，前往當地的旅遊需求激增。國泰月內除了增加多條日本航線，更恢復飛馬德里、米蘭、班加羅爾、迪拜和加德滿都。

旅遊限制放寬 增多條日本航線

貨運方面，受環球經濟不穩及內地防控持續影響貿易及生產活動，加上去年的高基數，10月貨物運載量按年跌兩成至10.94萬公噸，但較9月仍增長5％。月內貨運力按年跌一成，僅能營運疫前63％水平。

去年高基數 上月貨物運載量跌兩成

林紹波表示，隨着更多客運服務恢復，進一步擴展歐洲航空網絡，促使歐洲貨運業務按月錄得雙位數增長。林續稱，與去年貨運異常突出的旺季比較，今年貨運旺季相對平穩，惟仍預期季節性電子商貿活動和南半球農產品收成季節能將帶動貨運量攀升，以及客運機逐漸遞增，機腹載貨艙位亦更為充裕。