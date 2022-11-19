moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

丘應樺：危機處理以客為先

標籤：經濟

【明報專訊】憑着「天道酬勤」的信念，丘應樺（Algernon）在學習和工作上經常遇上他的伯樂，給予支持，提拔上位，成為國泰航空、港龍航空、大灣區航空和香港特區政府眾裏尋他的對象。他受祖父薰陶，全心付出摯誠，為香港和國家服務。

撰文 關樹楨

Algernon祖父丘逢甲是著名抗日英雄和教育家。父親經常提及祖父往事，令他對祖父充滿好奇，於是他閱讀有關歷史，了解祖父的抗日事迹。他受祖父影響，深深重視國家觀念。

年幼時Algernon和家人住在黃大仙徙置區一個百多呎的斗室，他五年班已開始做暑期工及替二年班同學補習，幫補家計。他明白須努力讀書，才有機會出人頭地。

忙補習幫補家計 高考失手投職場

Algernon讀小學時有一位他十分尊敬的老師，是班主任鄭國江；他與Algernon感情要好，常給予鼓勵，正面影響了他的成長。Algernon小學成績優異，但因家境關係只能選擇在伍華升讀中學；他中七轉到樂善堂余近卿中學就讀，那裏的學習環境助他更懂掌握人與人之間的交往。其時他放學後須做三份補習以幫補家計，晚上10時才回家。這種生活持續到高考前兩星期，結果因沒有足夠時間溫習，高考失手。當時班主任林元萍老師為他感到可惜，提議他回校重讀，並私下資助他生活費，令Algernon非常感動。他因害怕重考的成績可能會辜負林老師，婉拒了她的好意，決心先投身社會。

Algernon當時同獲大東電報局、香港賽馬會及怡中航空邀請面試，結果均獲即時錄用。他最終以辦公地點的距離作抉擇，加入了怡中航空，從此開展了他40年的航空業生涯。1982年，他投考更具規模的國泰航空，被國泰錄用是他人生的轉捩點，大大擴闊了他的經驗。他獲安排在員工培訓部工作，到1985年已獲晉升管理機場服務。1989年，國泰入股港龍航空，他被借調到港龍做管理，職責擴大至整個在地服務及開設新航點，因而經常往返內地，與當地航站的官員合作。適逢內地開始改革開放，這次機會讓他更了解內地情况，為當地業務打好基礎。

Algernon的職涯上曾處理過多個大小不同的危機，包括火山爆發。每個決定他都以實際運作情況和顧客需要為先。在一次火山爆發的危機中，他從家長和新聞中知悉學生需要返英國參加公開考試，他便以緊急程度決定安排的優次，同時也讓員工們理解公司的使命和社會責任。他讓登記了的學生優先上機；對其他急需返英的同學，協助他們先飛到歐洲，再安排旅遊巴士接載返英國。他認為危機處理是考驗公司的經營與運作，所以須設危機應變小組，處理重大事故。

與黃楚標一拍即合 籌組大灣區航空

2011年Algernon因表現卓越，被任命負責興建國泰空運站，工作包括籌建、計劃、建築、招聘以至營運。貨運營運不是他專長，接過任命後，即往書局採購一些項目管理的書籍，邊學邊做，最終沒有辜負公司對他的信任，在團隊協助下完成這個大型項目。公司期望新與舊的空運站切換過程在一夜間完成，但Algernon認為風險太高，堅持分3個階段啟動，以免因意外影響公司和香港機場的聲譽，並以自己的仕途作注，以示決心非涉個人榮辱；最終公司認同Algernon提出的理據，空運站分3期切換。

2020年10月20日，對Algernon是一個沉重的日子，香港員工佔九成的港龍航空，由他宣布結業。雖然他已開始進入退休階段，卻在2021年1月，走馬上任大灣區航空，擔任行政總裁。這一切始於黃楚標在他退休前，洽商他離職後協助帶領大灣區航空；兩人一拍即合，他便決定以過去40年經驗，為香港打造一家嶄新的航空公司，為大灣區旅客服務。Algernon先為公司申請所需的牌照，下一步是建立辦事處，成立不同部門，招聘員工等工作。

港須加強與東盟合作 探索新經濟體

2022年7月，命運安排了Algernon換上新航道，成為了新一任的商務及經濟發展局長。當他收到邀請，二話不說即答應走進這個熱廚房，希望憑藉過去在商界和航空業的經驗，服務香港和國家。有鑑於地緣政治的發展，他認為香港須與東盟十國加強貿易合作，同時探索新經濟體，如中東的阿拉伯及伊斯蘭信仰國家的潛質，配合一帶一路的中亞國家和非洲國家，推動香港與他們的商貿，發展經濟；他的另一項使命是打造香港作為知識產權貿易中心，協助香港企業走向再工業化，幫助中小企，引入資金，把一國兩制的功能發揮更好。

Algernon表示要說好香港，得靠業界、商會和民間團體協助，由他們跟外國朋友交流，甚至邀請他們來港體驗，讓外國知悉香港的真實情况。而政府則透過外地的經貿辦事處、貿發局與投資推廣署在128個國家的65個辦事處，說出香港的文化、教育、美食，從而吸引外界對香港的興趣，便自然會更認識香港，再轉告其他國民，效果才會事半功倍。

（與CEO對話2022）