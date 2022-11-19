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FTX新CEO：企管混亂前所未見 批評高層鹵莽 指問題超越安然造假案

【明報專訊】已申請破產保護的FTX任命的新任行政總裁（CEO）John Ray，向聯邦破產法院提交的最新聲明顯示，這名曾處理能源巨頭安然（Enron）破產清算案的法律及債務重組專家，抱怨在其40年職業生涯中，未曾見過像FTX「如此徹底失敗的企業管治」。他形容FTX的內部系統充滿缺陷，且嚴重缺乏海外機構監管，加上公司權力掌握在極少數缺乏經驗、輕率鹵莽的高層手上，混亂情况前所未見，問題超越安然造假案。

法庭文件顯示，FTX對公司支出缺乏制度，例如FTX投資機構Alameda，向關聯方提供41億美元貸款，包括向創辦人兼前行政總裁Sam Bankman-Fried（以下簡稱SBF）借出10億美元，又向FTX工程總監Nishad Singh貸款5.43億美元，並向FTX聯合行政總裁Ryan Salame貸款5500萬美元。

員工用公司資金買樓購物

部分企業資金則被員工及顧問用於置業，或購買私人物品。以公司資金購買的物業，被登記在員工或顧問的個人名下，公款使用公私不分。員工可在聊天平台向公司提出付款請求，然後相關主管就張貼表情符，以示批准與否。

此外，FTX並沒有建立系統監管其資金，連客戶持有的數碼資產也沒有記入資產負債表，有可能是將客戶資產違規統一存放，另使用軟件「隱瞞濫用客戶資金」的證據。

FTX也沒有建立自己的銀行帳戶清單，以致它不能掌握某個時點自己有多少資金，又或所有資金存放在哪。該公司甚至僅以保安不足的電郵帳戶來管理其數碼資產的安全密鑰。在申請破產保護後，FTX因黑客攻擊而損失價值近4億美元的虛幣。

雖然FTX的最高估值曾達320億美元，但從未召開過董事會會議。FTX的內部決策，主要透過聊天軟件商議。SBF通常透過自動刪除信息的軟件與員工溝通，並要求員工也使用同樣的軟件交流，以致FTX的商業運作缺乏文件紀錄。

人力資源管理也極其混亂，FTX甚至沒有為自己聘用的員工，或合同工建立職員檔案。哪個員工何時入職、離職也沒有完整紀錄，各人權責不清，部分員工有可能是白出糧的。基本上，FTX並未設立會計部門，而把相關職能外判。

乏營運紀錄 財務報表受質疑

總括來說，FTX缺乏一切營運、決策及資金紀錄。Ray的聲明指出，從未見過一家企業「如此完全缺乏可信賴的財務信息」。他說，不能相信前行政總裁SBF提供的財務信息，尤其是未經審計的季度資產負債表，即使是經過審計的財務報表也令人懷疑。

Ray指出，他的團隊僅從FTX及其他關聯企業的離線冷錢包，找到約值7.4億美元的加密貨幣。他稱這數額只是SBF希望尋回的數碼資產的一小部分。鑑於FTX虧欠客戶的金額，並未反映在SBF編製的財務報表，因此總負債仍然未明。

法庭文件又指，在11月11日申請破產保護當日，至少有3.72億美元資產在未經授權下被轉移，另有未經授權的來源，鑄造了大約3億美元的FTX平台代幣FTT。由於FTX的註冊地是巴哈馬，巴哈馬證券委員會承認，曾要求FTX將部分數碼資產轉移到政府的電子錢包，以保護債權人的權益。美國及巴哈馬執法機關有可能因為此案的管轄權問題而出現衝突。

（綜合報道）

[國際金融]