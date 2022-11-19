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日本10月通脹3.6% 創40年新高

【明報專訊】日本10月全國消費者物價指數（生鮮食品除外）按年升3.6%，是自1982年2月以來最大升幅。日本最新一輪通脹已連續14個月上漲，升幅甚至超越過去消費稅上調的影響，反映家庭經濟負擔加重。

日圓貶值加劇了進口物價上升，以食品、電費、燃氣費為中心的「秋季漲價潮」，對物價指數造成直接影響。除生鮮食品外的食品，錄得價格上漲的品類達到88%，價格按年升幅達5.9%，創1981年3月以來最大升幅。多個品牌連鎖店加價，在外餐飲費用按年上漲5.1%。此外，能源價格按年上漲15.2%，其中電費漲20.9%。

央行：不適合加息

日本央行行長黑田東彥昨表示，未見到可持續的通脹，預計明年的通脹升幅，將逐步回落至2%以下。他重申目前不適合加息，由於經濟前景的不確定性極高，日本央行須專注於通過超寬鬆政策來支持經濟增長，直到工資升幅更大。

凱雷集團（Carlyle）全球研究主管 Jason Thomas指出，日圓最惡劣的跌勢似乎已經過去，隨着聯儲局放慢加息步伐，美元可能即將見頂。他預計聯儲局將在12月加息半厘，然後在明年輕微加息，到明年3月底暫停加息步伐。他預期日圓兌美元有可能升穿130，在明年邁向125水平。日圓兌美元近期回升至139水平。

（綜合報道）

[國際金融]