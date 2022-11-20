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科技股仍弱 納指高位挫近200點 歐美靠零售股撐市 分析：港股短線有望試高

標籤：經濟

【明報專訊】美股三大指數上周五反覆企穩，惟以科技股為主的納指高開後乏力，曾由高位急插近200點，近乎抹去全部升幅，收市微升1點或0.01%，報11,146點。雖然外圍股市普遍向上，不過港股上周連跌3日，恒指夜期及ADR上周五亦延續跌勢，有分析認為，恒指短期可守住17,500點水平，亦有望向上試高，不過要留意成交能否維持在1500億元或以上，否則動力將有所放緩。

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五曾升281點至33,827點後，升幅收窄，收市報33,745點，升199點或0.59%；標指升0.48%，報3965點。一周累計亦以納指表現最疲弱，全周下跌1.57%；標指跌0.69%；道指跌0.01%。歐洲股市同樣做好，德國、英國及法國股市分別升1.16%、0.53%及1.04%。

科網股繼續受陰霾籠罩，重磅股Tesla（美：TSLA）上周五再跌逾1.6%，連帶近日股價上揚的中概電動車股亦偏軟，當中以小鵬汽車（美：XPEV）跌幅最大，收市跌3%至7.76美元。

Tesla轉弱 小鵬汽車跌3%

市場轉炒舊經濟股，零售股發力撐起大市，美國零售商GAP（美：GPS）及Foot Locker（美：FL）最新業績均勝預期，股價分別升7.63%及8.73%；英國超市品牌Sainsbury（英：SBRY）、馬莎（英：MKS）及Tesco（英：TSCO）亦齊升逾2%；奢侈品巨擘開雲集團（法：PRTP）亦升2%。公用事業及醫療保健股亦同樣有支持，杜克能源（美：DUK）收市升1.3%；聯合保健集團（美：UNH）亦升2.85%，是表現最佳道指成分股。

港股上周連續3日跌市，恒指夜期上周五收報17,922點，跌71點，較恒指收市低水71點，港股ADR比例指數收市報17,951點，跌0.52%，小米（1810）ADR收市折合報10.09港元，較港收市跌2.04%；美團（3690）及騰訊（0700）ADR亦分別較港收市價跌1.74%及1.61%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，港股急升近4000點後出現整固情况健康，亦是反彈修正的範圍之內，相信後市表現不會太弱。他續稱，港股自今年7月至10月已跌逾7200點，10月底最低更見14,597點，反映當時市場過於悲觀，隨着市場憧憬內地重開及美國放慢加息步伐，現時氣氛已趨向正常。

葉尚志：留意成交能否維持1500億

葉尚志分析，由10月低位起計的反彈期，港股每日平均成交約為1475億元，惟上周五成交縮減至1400億元以下，因此亦要留意成交能否維持在1500億元或以上，因保持足夠成交才可以輪炒不同板塊，帶動市場氣氛，否則上升動力將會稍為放慢。