Genesis Block下月停虛幣場外交易業務

外媒《The Block》亦引述消息人士指出，Genesis Block在FTX積壓超過5000萬美元資金。本報曾致電Genesis Block創辦人兼總監洪嘉昊，惟至截稿前未能成功取得聯絡。

消息指ATM業務已售予第三方

據路透報道，Genesis Block上周回應查詢時表示，因為不知道接下來哪個交易對手會倒閉，因此已停止交易，寧願平掉所有倉位以重新獲得部分流動性。報道亦引述3名知情人士稱，早在FTX破產前，Genesis Block已結束香港業務，並與FTX斷絕聯繫。

不過，Genesis Block的網站仍有展示如何使用ATM機購買FTT的指南，據知情人士透露，ATM機現在由一個名為CoinHero的品牌在運營，而Genesis Block去年已將業務出售予第三方。

比特幣價格低見16634美元

另外，原先承諾擔任FTX「白武士」的幣安創辦人趙長鵬於Twitter表示，幣安仍持有一些FTX的原生加密代幣FTT，惟沒有什麼想法怎樣使用這些FTT。FTX事件引發幣災後，比特幣繼續走低，至昨日晚上7時許低見16,634美元。比特幣價格受壓令對冲需求大增，芝商所的期貨未平倉合約持續上升更創下新高，有近1.8張合約待平倉。