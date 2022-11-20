moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

埃里森曾稱「小學程度數學」足以掌舵Alameda

【明報專訊】FTX創辦人Sam Bankman-Fried（以下簡稱SBF）的28歲前女友埃里森（Caroline Ellison）去年受訪時曾宣稱，她只需要「小學程度的數學」，足以掌舵FTX的姊妹機構Alameda Research。

日常佩戴深色框眼鏡的埃里森，是《哈利波特》的忠實擁躉。她擁有史丹福大學的數學理學士學位，其父Glenn Ellison是麻省理工（MIT）經濟學系主管。她在2016年畢業後，加入投資管理公司Jane Street當了兩年交易員，與2014年在MIT取得物理學理學士學位的SBF在Jane Street當同事。

以激進投資策略聞名 不喜止蝕

SBF在2017年創辦Alameda Research後，埃里森於翌年加入Alameda當交易員，並在去年晉升為該公司的CEO。這意味在她執掌Alameda前，她只有數年的基層交易員經驗。

埃里森在幣圈以激進投資策略而聞名，不喜歡採取止蝕等降低風險、減少損失的措施。她曾這樣說：「我們不傾向止蝕，我認為這不一定是很好的風險管理工具。」

她說：「就算沒有數學學位，我絕對可以完成工作。我很少用數學。我其實用了很多小學數學去計算概率，並沒有用上我在大學學到的高級知識。」

FTX內部人士稱，現年30歲的SBF，與埃里森及多名主要來自MIT及Jane Street的好友，在SBF位於巴哈馬的豪宅同住。SBF曾與埃里森約會，但已經分手。據稱，同住在該豪宅的還包括FTX聯合創辦人Gary Wang和工程總監Nishad Singh等，這些室友同時發生多角戀關係。該豪宅現以4000萬美元價格放售。

外界形容，整個FTX產業鏈，就是由一群在名牌大學畢業的「巴哈馬小子」，採取放任策略經營的公司。

FTX高層多屬初出茅廬年輕人

FTX其他高層，基本上也是初出茅廬年輕人，例如FTX營運總監Constance Wang，擁有新加坡國立大學金融學士學位，其主要履歷僅是在瑞信擔任過分析師，在該銀行接受過兩年合規管理培訓。她曾表示，由於不喜歡合規培訓，所以離開瑞信。

分析認為，FTX將業務分為美國業務，以及位於巴哈馬的總部，似乎是想利用這種架構，使其免受美國執法部門起訴。曼哈頓檢察官辦公室正調查FTX是否通過向Alameda貸款，濫用客戶的資金。關鍵問題之一，是美國能否對總部位於巴哈馬的FTX提出管轄權。

法律界人士指出，只要美國調查員能證明其資金流動，或電郵等通信曾經過美國，就可採取法律行動。

[企業地球村]