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FTX爆煲 幣安趙長鵬：讓行業發展倒退幾年

【明報專訊】外界將FTX崩潰，與2008年金融海嘯相提並論。此前放棄充當白武士救助FTX的幣安行政總裁趙長鵬形容，這是「準確的類比」，恐其可能會觸發「連鎖效應」，對加密資產行業造成毁滅性衝擊。他說，很多投資者的信心動搖了，「我認為這基本上讓行業發展倒退了幾年」。

稱面臨更多監管 或為業界帶來好處

不過，趙長鵬預期，加密資產行業可能會面臨更多監管審查，尤其是在資本要求及存款處理方面，這可能為業界帶來好處。

隨着去年底起加息預期升溫，虛幣資產價格大跌，虛幣總市值已由去年11月的3萬億美元高位，跌至近期約9000億美元，比特幣價格同樣於去年11月見頂。今年5月，原本價格維持在1美元的算法穩定幣TerraUSD（UST）率先爆煲，投資於TerraUSD的比特幣虛幣對冲基金Three Arrows Capital繼而於7月倒閉，給Voyager Digital等加密貨幣經紀商造成損失。

虛幣行業流動性趨緊，Alameda也面臨更多債權人討債，導致FTX動用客戶的資金助Alameda償付債務。

虛擬貨幣新聞網站CoinDesk本月初首次披露其一些財務文件，揭示Alameda大部分淨資產，實際來自FTX憑空發行的代幣，恐其有資不抵債之嫌。該報道觸發幣安計劃沽出手上的FTT，引發FTT被恐慌性拋售，而FTX亦面臨客戶擠提，據稱其資金缺口達到80億美元。

多家虛幣機構營運受影響

FTX爆煲的影響，目前在幣圈蔓延。虛幣經紀商Genesis的借貸部門暫停贖回及新貸款發放，虛擬貨幣交易所Gemini為散戶提供的高收益產品也暫停贖回。據稱，虛幣貸款機構BlockFi也準備申請破產保護。

[企業地球村]