網上購物的最後心理防線

其實只欠一問

要推動和營運客戶評價系統，有三部曲。第一步，教育客戶：讓他們知道他們的評價對品牌和產品如何重要，品牌如何珍惜他們的意見。第二步，問：其實「問」就可以，從很多經驗得知，其實客戶評價就只欠品牌主動一問，當然問的方法和時機要恰當，剛購買產品就要客戶評價實在不可能。所以不論網上網下收集客戶的電郵，然後若干時間後發電郵查詢客戶意見，再邀請客戶評價都會得到客戶回應。第三步，就是客戶評價後主動回應，不論正面負面都應該回應。負面的評價更是品牌跟進和公開澄清的好機會。

了解客戶使用場景

網上有篇文章提到Simulate人造肉雞塊在收集客戶評價的一些技巧。除了詢問產品評分，也主動問了三個好問題：有什麼主要因素令你打這個分數？你如何烹調Simulate的雞塊產品？你如何食用Simulate的雞塊產品？這些問題描繪了客戶使用場景，除了讓其他用戶能夠更精準評估，也能夠讓品牌改善產品或給客戶更好的建議。試想像如果客戶是用微波爐焗，食用時沒有沾醬料，微波蒸雞塊怎麼有可能拿到五星？

在提供優質的產品和服務的大前提下，除了優化網店的種種功能，客戶購買時的心理因素也值得留意。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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