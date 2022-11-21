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「收入分成」非股非債 資金精準引入小微企業

標籤：經濟

【明報專訊】滴灌通創建「每日收入分成合約」作為資產類別，以「非股非債」的形式投資中國的小微企。李小加指出，收入分成有別於市場傳統金融的銀行借貸、收購股權等「零和遊戲」，小微企既不用申請貸款，亦不會被稀釋股權；國際資本更能夠精準引到小微企業。

企業毋須申請貸款 股權不被稀釋

李小加認為，這種新型的消費金融投資方式，不但有助支持小微企業發展、創造市場就業，走向共同富裕，同時為投資界帶來一個透明度高、回報優良、流動性好的全新資產類別。

「傳統金融投的是大樹，這個樹不能死；風險投資（venture capital）投的一百棵樹，只要數棵能長到天上去，能賺數百倍就好了，其他的死掉也不要緊；我們投的是普遍的花花草草，在數碼化下一點點賺回來。」李小加認為只有這樣金融才能服務到實體經濟、普普通通的小生意、小商人裏去，而投資方與小微企業也不再是零和遊戲的對立關係。

「傳統金融下，我（借貸投資方）賺的錢都是從你身上賺的，我賺的多了，便是你多付了；你省下錢，就是我少賺了。」但他指收入分成合約的設計，分成比例與回報期都掛鈎可調整，若門店生意好，分成收入高，滴灌通標準合約4年投資期中首兩年回本期中提前達標，期後的分成比例便會下降，店方也不怕吃虧。

李小加向記者展示的滴灌通的實時資料，目前平台1600多家門店每1萬元投資本金（人民幣，下同），每天收入分成為16.12元，全年化計算可回收約58.8%本金，略為超出首年50%回本目標。

覆蓋零售餐飲服務文體四大行業

目前為止，滴灌通的投資主要覆蓋零售、餐飲、服務及文體四大行業。李小加表示，因應不同行業的生命周期各異，會維持平台的投資組合比例。投資門店基本全為品牌特許經營店，目前規定單一品牌商佔組合上限不多於5%；隨着投資組合擴大，此比例將於明年進一步下調至1%，以控制投資風險。