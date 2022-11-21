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數碼化轉型十大投資主題

【明報專訊】富蘭克林科技基金基金經理 Jonathan Curtis指出，在未來一段長時間，向數碼化轉型（digital transformation）仍然會是美國科技股的最大投資主題，當中包括10個細分主題，而人工智能/機器學習及分析是十分重要的細分主題，受惠的晶片股Nvidia（美：NVDA）亦是旗下基金10大持股之一。

在《Money Monday》第56期封面故事，富蘭克林鄧普頓Jonathan Curtis透露，他在挑選美國科技股時十分重視商業模式，看好在互聯網平台擁有眾多用戶的科技股：「一個成功的互網聯平台對其用戶有很強的黏性，則是說，用戶一旦使用該平台後，便會成為習慣，要轉用其他平台將會非常麻煩，甚至相當痛苦。科技股擁有客戶眾多及具黏性的互聯網平台後，便可以掌握大量數據，了解客戶需要哪些產品或服務；通過大數據的處理，可以知道如何可以即時為客戶提供更好的產品或服務。亞馬遜（美：AMZN）旗下的雲計算服務、Google的搜索引擎，以及微軟（美：MSFT）提供的Office 365辦公室軟件，均符合上述條件」。

由上述報道見報至今，亞馬遜、Google母公司Alphabet（美：GOOGL）及微軟等三大美國互聯網平台股的股價，過去76個月分別勁升1倍多至3倍多（見圖），可見Curtis上述分析靠譜。

在是次專訪中，記者請教Curtis未來一段長時間美國科技股有何投資新趨勢。

Curtis認為，一個不可逆轉的大趨勢，是不論個人、企業或政府，均要向數碼化轉型，當中，包括10個細分主題：

（1）人工智能/機器學習及分析（AI / Machine Learning & Analytics）——大規模地分析及應用數據；

（2）新零售（New Commerce）——零售商在線上及線下更好地服務客戶；

（3）媒體向數碼轉型（Digital Media Transformation）——元宇宙、雲端遊戲、短視頻等創作者經濟興起；

（4）雲端及軟件即服務（Secure Cloud & SaaS）——應用雲端等科技在全球低成本地開展數碼業務；

（5）未來的工作環境（Future of Work）——以科技聯繫僱員

（6）網絡安全（Cyber Security）——保障用戶及企業獲得良好的數碼體驗

（7）物聯網及第五代流動電話（IoT & 5G）——商業機構更好地應用數據及提供更好的流動電話網絡；

（8）電動化及自動化（Electrification & Autonomy）——在工業生產上大規模應用電動化及自動化；

（9）顧客數碼契合（Digital Customer Engagement）——更有效地與潛在客戶認識及溝通；

（10）金融科技及數碼支付（FinTech and Digital Payments）——更好地了解服務客戶，應用虛擬資產，可以令金融系統連接至額外逾10億人

人工智能機器學習屬重要新科技

Curtis分析，人工智能/機器學習及分析是十分重要的細分主題，因為其它細分主題往往需要應用到該新科技。

Curtis續說，由於人工智能/機器學習及分析須以電腦來進行，而每部電腦均必須內置晶片，故此他亦投資了不少晶片股，富蘭克林科技基金的10大持股，便包括在人工智能/機器學習及分析領域領先的晶片股Nvidia。

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[封面故事]