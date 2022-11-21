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凌雄科技收入增長快 京東持股 主營業務毛利率低 IT服務成亮點

【明報專訊】將於本周四掛牌的凌雄科技（2436），是內地一家設備全周期管理解決方案供應商，不明？具體一點，便是向客戶提供租賃\銷售各類IT設備，期間包括保養、維修服務，以致回收淘汰設備的一條龍服務，屬傳統行業之一。集團近年收入規模快速增長，未計非現金流項目前盈利亦保持穩定增長，惟主營業務毛利率偏低，未來盈利增長空間或要取決於IT服務的拓展。

撰文 旻晞

凌雄是次集資最多4.65億元，未有基石投資者，海通國際為獨家保薦人。市場消息截至上周四傍晚時分，公開認購部分暫獲得3.95倍超額認購。

一般企業要添置IT設備所費不輕，尤其對中小企來說負擔更重，且設備有其使用周期，當系統過時，如何棄置設備，其中機密數據的處理。以致再添新設備，樣樣是錢。於是IT設備租賃服務應運而生。來自深圳的凌雄科技，以「小熊U租」廣為人知，按去年收入計，是內地排名首位的設備全生命周期管理解決方案供應商，市佔率約為3.9%，稍領先第二位的易點雲。

平均租用價格67元 按年升11%

就設備生命周期管理解決方案，集團業務可分為：設備回收；設備訂閱及IT技術訂閱服務。回收業務顧名思義，是集團從企業購入淘汰的IT設備，翻新後，部分會放租予客戶，部分則在外部電商平台銷售。在回收設備同時，集團會替客戶安全移取設備上的數據服務，有關服務屬免費提供。

至於設備訂閱服務，即租賃設備。集團於2008年及2013年開始提供定製化短期及長期設備租賃服務。按公司網頁資料，租用一部聯想Thinkpad X13筆記簿型電腦（市場現貨價約近9800港元起跳，視乎配置），每月費用約為138元（人民幣，下同）。根據今年上半年數據，凌雄每月設備的租用價格平均為67元，按年升11%。需求最大設備仍是個人電腦為主、筆記簿型電腦佔47%、台式機佔44%；有逾七成租賃協議是一年以內的短租。

IT技術訂閱服務，亦即是集團向客戶提供IT支援服務，包括解決IT設備的故障，以及通過系統升級確保設備採用最先進的技術，目標客戶主要以中小企。2018年凌雄雖已推出設備管理SaaS，但往績期間產生微不足道的收入，既不足道，自然未知相關數據。

留意逾八成收入來自深圳

近年集團收入規模保持較快增長，但盈利（未計非現金項目）水平似乎跟不上。主要是集團經營槓桿偏低，因為收入結構上，設備回收業務仍是集團主要收入來源，按今年上半年數據，便佔總收入的74%，但相關業務毛利率極低，僅2%，導致74%收入只換來集團的13%毛利；反之，IT技術訂閱服務毛利率高達69%，故即使只佔集團收入僅8%左右，但卻為集團貢獻了近半毛利。同時客戶獲取成本亦見上升壓力，集團毛利率近年呈下降趨勢亦值留意。要盡快提升於設備、IT技術訂閱收入比重，相信是凌雄未來發展的關鍵。同時，集團目前收入逾八成來自深圳市，如何打破地域限制亦值得留意。

金融負債公平值變動侵蝕毛利

至於集團連年虧損（見表），至今仍未見錄得帳面盈利，其中原因包括近年金融負債的公平值變動錄得較大額虧損，如去年便錄得4.34億元，已侵蝕集團全數毛利；同樣由於今年上半年相關變動扭虧為盈，錄得3642萬元收益，成為凌雄今年上半年虧損大幅收窄的主因。若撇除相關因素，按非國際會計準則經調整稅息折舊前攤銷盈利（經調整EBITDA），近年至少保持升軌，如今年上半年有1.28億元，按年升16%。

集團成立以來，已從京東（9618）、騰訊（0700）及聯想（0992）先後取得上市前融資及成為戰略合作伙伴，上市後，三家公司持股分別為11.22%、1.59%及0.76%（未計超額配售股），集團創辦人、主席兼首席執行官胡祚維將控制40%左右持股。

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