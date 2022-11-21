豐盛服務擬攻內地建設 開發方案 迎碳中和新增需求

明報記者 陳偉燊

潘樂祺指出，在疫情下，港府正大力推動基建及建屋，未來每年料有270億至300億元份額機電工程項目推出，甚至擬重啟出私人參建居屋（PSPS）工程。至於內地市場，即使陸續有內地地產商資金鏈出現問題，致出現爛尾盤，但是他說：「這令內地民眾對營運相對穩健的香港發展商的物業信心提升」。豐盛正擬跟隨如太古地產（1972）及新世界（0017）等有意加大內地項目發展的發展商步伐，到內地發展。

澳門星洲洽合作 工程數目勢增

潘樂祺還進一步稱，澳門新城A區計劃增建公屋項目，加上新賭牌營運商有望掀開新一輪非博彩項目建設，同時又有博彩企業邀請他們參與新加坡綜合度假村建設，即使集團尚在慎重考慮中，亦已為豐盛提供開拓澳門及東南亞的商機。因此他有信心集團會在2022年度手頭合約及未完成合約分別已達90億元及50億元的基礎上，增加工程數目。

受疫情影響，工程業界面對物料運送遇阻及運輸成本上升問題。執行董事孫強華指出，豐盛已着手監察物流運作，當察覺供應商遇到問題時便會另找供應商補給，同時重組工序以至控制成本，確保毛利率穩定。豐盛的機電工程業務的毛利率更由2021年度的9.5%，提升至11.2%。

潘樂祺稱，香港建造業日益注重數碼建築技術，他們在發展數碼化建築紀錄系統（DWSS）、智慧安全工地系統（SSSS）及機電裝備合成法（MiMEP）同時，亦引入可供工地使用的工程實施效果展示系統，冀進一步紓緩人手不足的壓力。

物管園藝合併 提供到位服務

首席財務官兼公司秘書陳祖偉表示，隨着豐盛近年將母公司的物業管理、園藝等業務合併，有助他們更快向業主提供到位服務。潘樂祺更說：「香港正部署推動2050年碳中和，加上樓宇老化，集團可結合物管、綜合生活服務及機電工程部門部署方案，去提升及更新機電系統，推動能耗效益及節能減排。」