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定存欠彈性 富途籲投資低風險資產

標籤：經濟

【明報專訊】外圍經濟波動連帶拖累港股市場，富途助理副總裁兼註冊金融策劃師鄺智傑表示，在美國聯儲局加息陰霾下，投資者態度趨向審慎，未必太願意入市，並將資金放入銀行定存，惟他認為定存只會「鎖死」資金，故建議在2023年加息周期完結前，可靈活投資在風險較低的資產類別。

鄺智傑表示，今年初至今市場變動大，美聯儲加息預期或快或慢、帶來是升勢或跌勢往往難以預測，故投資者理財上要留意風險和確保有充足流動資金，要先預留6個月生活開支才決定投資，而選擇多元和較低風險資產尤為重要。

他假設有一名中低風險投資者月入四萬元，每月支出兩萬元並擁有額外十萬元的流動資金，他建議可撥八成買入現金等值的投資級別債券，如當中包括45%貨幣基金、25%高評級企業債或基金和10%國債。

貨幣基金防守力強

他續稱，若購買貨幣基金的港元基金，即使過去在極端情况下，例如2003年美股4次熔斷、2008年金融海嘯之際，仍有較強的防守能力。至於企業債方面，他認為散戶目前仍不能直接購買企業債，故可以從債券基金入手；其次則是成熟市場的國債，尤其是美國國債，因隨着開放給散戶也愈來愈多人參與，會被視作較低風險和低違約風險，但強調切忌全部資金作出投資。

近來加密貨幣盛行，他認為短線會帶來提振作用，但是形容「加密貨幣升得快、跌得快」，投資應從中長線看，例如新能源、創新科技和ESG等亦是可參考和投資的部分。

鄺智傑認為除上述資產外，亦可投資於股市上變動較小的板塊如能源、健康護理等，但提醒能源板塊要留意供求關係，長遠也要視乎美國加息和通脹狀况。