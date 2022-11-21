陳茂波：力爭入RCEP拓與東盟經貿

陳茂波指出，香港近年在綠色和可持續金融方面的蓬勃發展，為有綠色轉型需要的政府和企業，提供了一個連繫世界投資者的融資平台；香港既為新項目提供融資，亦正積極推動將資金引到高質素的已成熟運行項目，促進綠色資金融通，正好為香港和印尼提供一個良好的合作機會。他表示，當地最大的工商組織印尼工商會，正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會，而他也邀請了今次會面的一些印尼朋友出席明年一月在港舉行的亞洲金融論壇。他指去年印尼在香港安排或發行的綠色和可持續國際債務總額超過560億美元，是前一年的4倍。印尼商界對於香港的相關發展及服務深感興趣。

陳茂波又提到，亞太區佔世界經濟總量逾六成、貿易總量近一半，是全球經濟最具增長動力的地區。在全球發展正值動盪變革之際，香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色，未來將加緊推動經貿合作，進一步融入區域產業鏈，鞏固香港作為國際貿易中心的地位。