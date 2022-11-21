徐風：加密貨幣爆風暴 無Fed put托巿

當然，FTX 的問題在於挪用大量客戶資金，並借予關連的量化交易公司Alameda Research ，最終因其持有的代幣價格急跌，加上客戶大規模提款，無法處理客戶的提款要求而申請破產保護，以現今的規管角度，絕對是因內部監控問題，導致客戶資金出現嚴重損失。

儲局金融海嘯注資免崩潰

然而，假如將時間撥回2008年，研究美國出現「次按風暴」的原因，其實與金融機構與債券評級機構串通不無關係。金融機構將信用度不佳的次級按揭，透過分層（tranche）處理，再被評級機構評為最安全的AAA級，打包成收益穩定的資產，向銀行及保險公司出售。然而，隨着美國樓市在2007年開始持續下跌，業主不願還款，令這些AAA級證券都出現違約，資產大幅下跌。

連最安全的AAA級的資產，都出現嚴重違約，各大金融機構不知道手上持有的高級證券，是否包含這些次按的「有毒」資產，於是在風險管理的前提下，紛紛拋售手上的資產。個個想賣，無人敢買，金融系統出現流動性問題，持有大量相關資產的金融機構都出現嚴重虧損，並先後引致貝爾斯登及雷曼兄弟破產。結果，前者被摩根大通收購，後者則直接破產收場，骨牌效應下，引發更大的動盪。最終驅使美聯儲出手，先後注資拯救房利美、房貸美、AIG、通用汽車等，避免這些機構破產後，進一步影響整個金融系統崩潰。

換言之，與今時今日的FTX事件相比，2008年金融海嘯，也是因金融創新及利益驅動，以分層形式創造「更安全」的證券，同樣是出現大量內部監控問題而發生。只是雷曼事件令美國金融系統幾乎完全崩潰，對全球經濟影響巨大，才逼使美國聯儲局救市；至於FTX爆煲，受影響的資金規模僅得約100億美元，對實體經濟幾乎沒有任何影響。

另一方面，加密貨幣行業過去一直與各國監管機構處於對立位置，強調創新，超越國界，不接受監管。然而一旦出事，創辦人及高管則迅速逃往不受營運所在地能夠引渡受審的地方「歎世界」，置身事外。故此，傳統金融機構近年已多次被監管機構警告限制加密貨幣的曝險（Exposure），做好風險管控，任由加密貨幣行業自生自滅，不出手幫助的態度非常明顯。

故此，投資股市及投資加密貨幣，思維上要略有分別：前者會有所謂的Fed put，即股市或經濟太差時，聯儲局會進行減息放水等操作救市救經濟，令股市跌幅受限。近期市場更因預期聯儲局即將放緩加息步伐而熾熱起來，即使美國息率已加至4厘，甚至預期仍會持續加息，但道指卻處於33500點水平，僅較歷史新高近37000點，低約3500點或9%。

虛幣多投機性參與 屬高風險資產

然而加密貨幣則無央行幫忙，現時處於恐慌及去槓桿狀態，就像金融海嘯一樣，投資者並不知道交易所是否可以信任，有否像FTX一樣挪用客戶資金。然而，用戶持續抽資，甚至轉往去中心化金融（De-Fi）及冷錢包（coldwallets）儲存資產，反而會增加交易所資不抵債的機會。近期，cryptos.com及AAX等都曾出現危機。

監管不足，也沒有任何央行包底，這解釋為何加密貨幣屬於高風險資產，也解釋了加密貨幣的價格上升，與央行的貨幣政策放寬，以及大量投資者投機性參與，有更大的關係。可以肯定的是，加密貨幣仍會在低位徘徊一段時間，待市場觀察何時完成去槓桿，以及等待聯儲局放水的信號，才有機會出現下一波牛市。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐風 隨風投資]