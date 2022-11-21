陸振輝：生活作息健康 保持年輕力量

「青春不是年華，而是心境」。有些人年紀輕輕卻顯得老氣橫秋；有些人閱歷甚豐但卻青春洋溢。其實良好的生活方式是蘊含着保持年輕的力量。

生活沒有桃花源，微笑便是水雲間。細品一杯人生香茗，是需要淡然的心境；享受於喧囂中的自在，就需要減少錙銖必較。要保持好心情，是需要將微笑掛在面上的。多讀書就會明事理，遇事就會心平氣和，就可以改變容顏和氣質。只要有詩書藏於心，便是對靈魂最頂級的化妝。任由歲月再殘酷，也難以摧毁。

有人說：「一個人年輕時的長相是父母決定的，但中年以後，長相都是由自己決定的。」長相好看的人背後其實都藏着無數的堅持，你所羨慕的樣子，都要靠自律來雕刻。要恆常讓自己活動起來，你邁開的每一步，都是在逃離衰老；你流過的每一滴汗水，都是洗掉你身上沉沉暮氣的清泉。

「自古神仙無別法，只生歡喜不生愁」。容貌蒼老其實都是因為自己愁上眉頭，苦入心頭。

當你對生活失去熱情，容貌自然就會失去了韶光的眷顧。如果加上睡眠不足，衰老速度就會是正常人的三倍運行。你從晚間偷來的時間，必然會報復在你的健康上。只有用良好的生活作息，才能滋潤你容顏，令你變得更年輕。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]