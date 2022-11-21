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徐家健：馬斯克的午餐經濟學

【明報專訊】芝大經濟學派元老佛利民（Milton Friedman）說過，沒有免費午餐這回事。

為削減成本，馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後除了大裁員，近日又稱總部提供的免費午餐支出每年達1300萬美元，但出席率低迷，每人每餐的成本超過400美元！然而，曾負責免費午餐項目的前員工霍金斯（Tracy Hawkins）卻反駁馬斯克講大話，免費午餐的成本其實只20至25美元，員工的出席率亦有20%至50%。不用25美元的午餐，當然亦不是免費午餐。然而，每人每餐300多美元的差距太誇張了，究竟誰在講大話？網上讀到這個「經濟分析」：

「馬斯克撤了Twitter的餐廳，原因是每個員工吃一頓飯，Twitter需要花費400美元，隨後Twitter的前員工反駁他說：我在辭職之前負責推特的餐廳，馬斯克在說謊，我們當時計算的成本是每個員工每頓飯20到25美元。然後馬斯克給她上了一節基礎經濟課，什麼叫邊際成本。

餐廳上座率如果是百分之百的話，一個人的成本可能是20到25美元，但是當上座率平均10%的時候，餐廳準備飯菜的人員數目超過去餐廳吃飯的員工數目，邊際成本巨大，每個人成本需要400美元」

錯！需要上一節基礎經濟課的人，其實包括這段文字的作者。上座率愈低，準備多一餐午餐的邊際成本只會愈低，因為食材人工都是已出之物。

什麼是邊際成本呢？「邊際成本」（marginal costs）不一定是「可變成本」（variable costs）。定義「邊際成本」前，必先是搞清楚什麼是「相關邊際」（relevant margin）？

簡單說，「相關邊際」所指的就是問題相關的選擇是什麼？佛利民的《價格理論》說得清楚，當企業做或不做是相關邊際，平均成本才是相關的邊際成本。

應用在Twitter免費午餐的例子，相關邊際是提供免費午餐與否，看的其實應該是整個午餐計劃的平均成本。因此，馬斯克對！

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]