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何啟聰：資金反手做淡 阿里熊69841

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股三連跌，個別科技股公布季績後雖然向好，但未能支持大市向上。恒指上試高位後遇獲利盤，最多曾跌逾百點至17,900點附近，收市跌逾50點，終失萬八點關口。向上觀望上試18,500點的機會，支持或參考17,500點水平。騰訊（0700）旗下遊戲獲批版號，不過上周五先升後回，高位曾升逾3%至302.8元的逾兩個月高位，收市跌逾1%。

阿里巴巴（9988）宣布擴大回購規模，上周五曾漲逾6%至83元以上，突破逾1個月高位，但及後大市倒跌，股價升幅亦逐步收窄，收市跌逾2%，未能企穩80元關口。阿里績後曾急升，績前部署好倉的資金難免先行獲利，資金反手開淡倉，主要考慮中距離熊證，以慎防績後引伸波幅回落的風險。看淡或可留意阿里熊證（69841），收回價90元，行使價92元，槓桿比率約6.9倍。看好則可考慮阿里牛證（60703），收回價72元，行使價70元，槓桿比率約7.1倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]