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摩根大通亞洲：憧憬周五業績 美團購23476

【明報專訊】阿里業績後翌日一度高見83.5元，惟升至10月初反彈高位附近見阻力，收市未能企穩80元關口。如投資者看好阿里後市，部署短線追入可留意阿里購（22522），行使價103.98元，實際槓桿約4.6倍，2023年5月15日到期。如看淡正股後市可留意阿里沽（28002），行使價60.13元，實際槓桿約3.6倍，2023年4月20日到期。

美團（3690）將於周五放榜，據彭博綜合市場中位數預測，料美團第三季經調整盈利約8.2億元人民幣，對比去年同期為虧損約55億元。美團股價上周曾受騰訊減持消息影響，跌至150元關口暫見支持，上周五反彈並收復50天線。如投資者計劃部署美團業績，可參考美團購（23476），行使價195.1元，實際槓桿約6.5倍，2023年1月26日到期。如看淡正股可注意美團沽（27784），行使價118.08元，實際槓桿約3.1倍，2023年4月20日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]