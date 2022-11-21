廖偉強：樓巿最壞時刻漸過

以往樓市在蕭條期間，除了二手業主願意減價外，發展商為了搶佔市場僅餘的客人，都願意大幅削價，原因是以往投地的價錢相對便宜，再加上建築成本不像今天這樣高，發展商自然有條件及空間可以割價。然而，今天發展商投得的地皮價格高昂，更重要的是建築成本大增，所以大部分發展商都不願意割價求售，寧願將時間拖長，等待市場出現好消息。

筆者認為今次發展商的勝算頗高，因為最壞的消息已經盡出，未來都有機會是好消息。例如，內地政府已宣布入境的隔離措施限制改為「5+3」，對香港雖言仍未算是通關，但縮短隔離的日數，對內地人重返香港旅遊或營商的吸引力大增，對香港經濟有提振作用，房地產的交易也有會增加。

另外，美國的通脹已見改善，12月的加息幅度有機會放緩，香港再次加息的隱憂或可紓一口氣。况且，香港的防疫措施漸漸鬆綁，使到香港的經濟漸復正軌。此外，國家主席習近平出席20國集團峰會，和美國總統拜登見面後，雙方釋出謹慎樂觀、重啟對話的積極態度，絕對有利之後繼續擦出利好的火花。筆者認為，香港近期面臨的最壞時刻會慢慢告一段落，接着迎來的有機會是好消息，大家拭目以待。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]