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布少明：跌市「滾雪球」 經濟易「雪崩」

標籤：布少明

【明報專訊】雖然「0+0」未有期，但是檢疫及防疫措施已經一再放寬，近日的股市大漲小回，恒生指數已經收復不少失地。不過，樓市未受惠。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月首16日整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄1935宗，較10月同期2055宗按月減少約5.8%。由於註冊量屬滯後數據，11月首16日註冊主要反映一個月前的樓市實際表現，惟相信之後反彈的機會不大。

本港樓市進入「冰河期」是鐵一般事實，特區政府雖然一再強調樓價跌幅輕微，卻忽視樓價長期下跌的影響。我們多次提醒，樓價下滑像「滾雪球」，如果不制止，雪球只會愈滾愈大。1997年及2003年的跌市已經證明，當樓價跌，負資產升，勢必撼動經濟，衝擊銀行、律師行、建築、裝修、搬屋等行業。樓價可以向下調整，但幅度不能過大過急，一旦樓市失速，經濟亦會失救。

我們代理已經多次透過不同渠道發聲，希望政府正視問題，以免樓市流血不止，惟始終未獲正面回應。究其原因，正是地產代理在議會內欠代表，聲音不能直達。保險界於立法會有專門功能界別，但地產代理始終未有。地產代理人數雖然及不上保險，但亦達4萬人，而九成樓宇買賣都經地產代理交易，對港經濟貢獻不小。

可惜的是，雖然業界已經多次就此提出要求，甚至發起遊行，希望政府在功能組別和特首選舉委員會增設地產代理席位，但有關方面卻置若罔聞，撤辣及助上車訴求一直被忽視。在此，再次大聲疾呼，希望政府正視樓市問題，勿令樓價下跌「雪球」愈滾愈大，終引致經濟「大雪崩」出現。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]