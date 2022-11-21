馬泰陽：僧多粥少 只留巿場精英

疫情肆虐及加息周期等負面因素夾擊，對經濟影響逐漸浮現，樓市未見曙光。從數據可見，今年樓價已經擴大至雙位數跌幅，為2008年後最大跌幅，但暫時未能帶動成交量上升。

今年本港樓市下跌已成定局，二手樓價累跌約一成，變相二手供應及選擇增加，蝕讓放盤主要是部分心急二手業主睇淡後市「減磅」沽貨或個別移民盤，情願蝕讓亦要出貨。

疫情已嚴重打擊多個行業，近日政府雖然分段放寬防疫措施，但似乎未像以往般迅速起到提振作用。歷屆世界盃期間，香港樓股市表現較遜色，「世界盃魔咒」今年會否再現仍是未知之數，不過樓市成交「僧多粥少」，舖海戰及人海戰已不合時宜，加上網上搵樓已成趨勢，地產代理行業「瘦身」削分行減成本在所難免，但信留下來的必然是市場中精英。

世界盃各隊打入世界盃隊伍都以最佳狀態出戰，法國上屆世界盃奪冠，今年能否衛冕要拭目以待，好比地產代理行業淘汰戰，能否衝破障礙突圍而出才是致勝關鍵，我相信「Nothing is impossible」，擁有堅定的意志和永不放棄的精神，定能贏到最後。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]