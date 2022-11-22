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渣打加H按封頂息0.25厘 月供增3% 拆息14年新高 同業料跟隨上調紓息差壓力

【明報專訊】市場預期美國加息步伐放緩，本港拆息仍持續高走，與樓按相關的一個月拆息連升6日至3.645厘。渣打由今日起，將銀行同業拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，由P減2.5厘加至P減2.25厘，以該行P為5.625厘計算，實際鎖息調高至3.375厘，中銀香港（2388）現時的鎖息上限亦為3.125至3.375厘。有分析預料，港銀將於下月再次上調最優惠利率（P），銀行為確保利潤及因應資金成本而再度上調H按鎖息上限，預期或有其他銀行跟隨。

明報記者 鄺海盈

渣打上調H按鎖息上限限於該行的新按揭申請人，而舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響。對於新做H按客戶來說，H按封頂息由3.125厘調高0.25厘，升至3.375厘後，以還款期30年計，500萬元按揭額每月供款增686元，加幅3.2%。另外三間大行暫未調整有關鎖息上限，中銀及恒生（0011）回應稱，會因應市場情况及客戶需求等不時作出檢討。

中原按揭：拆息已較封頂息高0.5厘

中原按揭董事總經理王美鳳表示，在美息上升及銀行結餘減少的加息周期下，近日一個月港元拆息升至3.645厘，以市場主要的鎖息上限介乎2.875厘至3.125厘計算，拆息超逾上限0.5厘至0.78厘，反映銀行面對資金成本上升及上調按息之壓力。她又指，港銀定存息競爭激烈，近月港元貸存比率已升至90%水平，因此有銀行上調鎖息上限以紓緩息差壓力。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年9月本港加P，多間銀行早已先後調升Ｈ按鎖息上限為銀行加P的前奏。市場料下月美聯儲加息0.5厘，港美息差將進一步擴闊。他預料，港銀下月將會再次跟加P，幅度為0.25厘。他認為，銀行調升鎖息上限是為利率上升再作準備，料或有其他銀行跟隨。

昨日港元拆息全線向上，一個月拆息升5.32點子（1厘等於100點子）至3.6451厘，再創14年高位。短線拆息亦升越3厘，隔夜拆息升33.95點子至3.19345厘，中長線拆息亦已觸及5厘，3個月期拆息升3.18點子至5.14762厘；12個月期拆息升0.14點子至5.56345厘。

星展料年底前拆息會觸及4厘

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，拆息連升數日，是由於臨近月尾及年尾等季節性因素，銀行資金緊張。最近股市略為反彈，吸引資金流入，令港元需求上升，但銀行體系結餘跌破千億，資金供應減少。另近日港元匯價向上，早前沽出港元的交易需要資金平倉。她預料，拆息將繼續向上，年底前會觸及4厘。