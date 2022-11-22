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人行擬推2000億保交樓貸款

【明報專訊】人民銀行、銀保監會聯合在11月21日召開全國性商業銀行信貸工作座談會，內地《經濟日報》報道，人行將向6家商業銀行推出2000億元人民幣「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵銀行支持「保交樓」相關工作。

為銀行提供零成本資金

報道引述人行副行長潘功勝表示，目前正就上述的「保交樓」結構性政策工具具體操作，向商業銀行徵求意見，並將於近期推出，以推動「保交樓」工作加快落實。潘功勝又稱，針對各銀行較為關注的房地產貸款集中度管理問題，將房地產貸款集中度管理的過渡期延長兩年。

他提及房地產金融政策有三個目標：一是阻斷、弱化風險外溢；二時維護住房消費者的合法權益；三是支持剛性改善性住房需求。

他提及恒大（3333）事件，引發了發展模式相類似的高負債、高槓桿、高周轉、膨脹速度非常快的房企違約風險，加上疫情頻繁擾動因素，令房地產市場風險外溢性放大。「金融機構避險是正常現象，但不能過度避險。」潘功勝說。

標普：接連出招 內房或現轉捩點

會議並強調全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮「頭雁」作用，用好政策性開發金融工具、擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量。潘功勝表示，主要銀行的境外分支行要加大對優質房企內保外貸業務的支持力度。按照市場、法治原則，向優質房企出具保函置換預售監管資金，並通過與優質房企建立戰略合作關系等方式實現長期合作共贏，同時，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。

中央自11月起接連發招，提出包括支持包括民營內房在內的企業再融資2500億元人民幣，以及聯同銀保監推出16招容許房企債務延期一年等。昨天評級機構標普發出報告，認為中央自11月起接連出招，支持內房增加1萬億人民幣流動性，或標誌着未來三至六個月內房危機的轉捩點。