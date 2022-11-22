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八部委撐上海等五市設科創金融改革區

標籤：經濟

【明報專訊】人行等八部委昨日公布，支持上海、南京、杭州、合肥、嘉興等五市建設「科創金融改革區」，鼓勵試驗區內金融界、保險界支持科創企業，開發並提供多種融資產品，如知識產權質押、企業債券等，旨在使金融、科技、產業合作。有經濟學家認為，科創企業要發展就不離金融市場，若中國要推動科創，便須加快金融發展。

發展知識產權質押等貸款產品

根據《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》，總體目標是以約五年時間，將五個城市的科創金融「改革試驗區」，變成科創金融「合作示範區」、產品業務創新集聚區、改革政策先行先試區等。

為了鼓勵銀行、基金管理公司、證券商等支持創科企業，方案內提及不少目標與指引予金融業。方案表明希望將「科創金融機構組織體系」健全確立，如鼓勵商業銀行在試驗區內設立科技部門或子公司等，關顧科創界。

方案亦主張為科創企業而發展相應的金融產品，如發展知識產權質押、股權質押等貸款產品、提升面向相關的首貸比；另外，又支持科創企業發行多類型債券融資，如創業投資基金類債券、雙創孵化專項企業債券、創新創業公司債、及私募可轉債等，又鼓勵科創企業行股份制改造以於境內外上市。

經濟學家：發展科創離不開金融

中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群認為，過往中國經濟靠規模、人口而壯大，成熟以後，便會由創新、科創成為主要動力，現在中國科創亦與美國水平有差距，要發展科創就離不開金融市場。他指出，發展科創時往往需要資金，但銀行通常做穩健投資，令科創很多時候從創業板、新三板等尋覓投資者。他強調，科創成長需要環境，點子再好，沒有環境亦無用。