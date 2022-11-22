大摩籲減持港交所 目標220元全城最淡

存結構性壓力 影響收入

大摩預期港交所仍面對有結構性壓力，因中國目前政策似有側重於工業領域、支持製造業和密集型工業供應鏈的中小企之趨向，並優先考慮高質量發展，加上對外重新開放也面對挑戰，均不利資本市場，故預料推動港交所業務的活動也會在一段時間內持續受壓。

大摩表示，雖然6個月港元拆息（HIBOR）升至5厘水平，較2019年加息周期高出一倍，但預計2023年H股流通速率（Velocity）會降至75%，因較高利率雖有利港交所投資收益，但不利於股市交投量。另一方面，即使中國重新開放也將憂慮面對多重挑戰，考慮經濟增長持續疲軟，或致2023年的日均交易量（ADV）減少15%；加上近期市場充滿挑戰，亦有機會導致互聯互通計劃進一步擴容所帶來的逾20億元收入憧憬被推遲。

翻查資料，大摩於去年2月調低港交所評級，當時將投資評級由「增持」降至「與大市同步」，而目前市面有對港交所作出投資評級的券商共36家，當中33家都給予「買入」評級，目標價「最牛」的是上周剛把港交所列入「確信買入名單」的高盛，目標價看420元。