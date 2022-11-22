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國泰港加薪3.3% 派1個月雙糧 CEO：由求存走向復蘇 經營環境仍具挑戰

標籤：經濟

【明報專訊】本地航空界結束冰封，正步入復常。國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮向員工發內部通告，指公司正由「求存」轉向「復蘇」，向合資格駐港員工平均加薪3.3％， 兼派一個月雙糧。鄧健榮又指，雖然預計集團全年仍錄得重大虧損，但有信心下半年實現正現金流，即代表國泰不再「燒錢經營」，屬令人鼓舞指標。主席賀以禮亦指出，憧憬內地與香港防疫措施盡早放寬。國泰股價昨日收報7.33元，全日跌2％。

明報記者 陳麗歡

鄧健榮在內部通告中提及，即使預期公司經營環境仍然具挑戰，但希望透過加薪感謝員工過去的辛勞和忍耐力。對未來前景充滿信心，正以謹慎和負責任的方式重新發展業務，以樂觀展望未來。在外站員工加薪方面，鄧指海外員工亦有加薪及特惠金安排，水平由區域主管決定。

10月客運力倍升 大摩樂觀

國泰受惠本港檢疫放寬政策，其核心客運水平自5月起逐步攀升，在「0+3」入境政策刺激下，10月客運力與去年同期比較，大升1.08倍，按月亦升32％，但仍僅能營運2019年疫前約21％水平客運力，首10個月客運力按年升20.4％。可惜年初至今的貨運業務表現不及去年的高位，10月貨運力按年跌9.9％，僅能營運疫前約63％水平，首10個月貨運力按年跌21.9％。

投行摩根士丹利表示，貨運業務錄得跌幅主要因去年高基數影響，加上全球經濟不穩和內地疫情持續影響生產活動，以至貨運需求回落。但是近幾個月貨運力跌幅正在收窄，按月比較亦略有改善。該行對國泰持樂觀態度，並預計持續復蘇的客運力將成為其盈利的主要驅動力。

候任行政總裁林紹波稍早（18日）在10月客、貨運公告曾表示，聯屬公司中國國航（0753）預期錄得「龐大虧損」，預期集團今年錄得重大虧損。

主席：現金狀况健康 省成本見效

國泰航空主席賀以禮日前隨貿發局到訪泰國時受訪稱，集團目前現金狀况十分健康，在節省成本和改善現金流上取得成果，並已達至經營正現金流。

國泰疫情以來除了經歷巨虧、裁員重組外，港府於2020年斥資195億元買入其優先股，國泰至今4度延付股息，涉資約11億元。賀以禮回應何時還清股息時表示，「具體還清股息仍有變數」，但目前國泰現金流健康，會按部就班向港府派息，並相信港府可獲良好回報。