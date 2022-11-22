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利福通過私有化 股東指低估啟德項目

標籤：經濟

【明報專訊】利福國際（1212）獲主席兼非執行董事劉鑾鴻（細劉）提出以每股5元將公司私有化，昨舉行股東特別大會及法院會議，有股東在現場質疑獨立財顧報告的內容，不過最終仍獲大比數通過，將於12月20日正式取消上市地位。

該名股東直言，獨立財務顧問英高的報告「唔知寫緊啲乜」，引述報告指利福每股重估資產淨值約為10.6元，雖然銅鑼灣物業估值變化不大，惟啟德項目已差不多建成，而利福啟德項目經估值師評估後，每平方呎約為8000元，股東應自行考慮報告是否低估啟德物業價值。

他又指，報告只列永安（0289）、恒基發展（0097）及先施（0244）3間可比較公司，惟先施近乎沒有物業，而可比較物業投資公司又剔走永安，認為利福沒有考慮此問題，建議股東可思考「公司係咪咁唔值錢」，不過情况「無得抵抗」，因此祝福公司私有化成功。

該名股東發言後，揚言「（利福）無料到」、「你哋想點就點」後隨即離場。利福獨立非執行董事林兆麟就回應指，董事會已花很多時間，詳細了解估值師如何評估相關物業，認為意見專業「無可能唔接受」。

12月20日取消上市地位

集團執行董事劉今蟾會後指出，最近數個月生意表現繼續淡靜，尤其是「0+3」後本地客亦外出旅遊，加上未見遊客入境，對今年底至明年的看法仍然偏淡。崇光百貨正舉行「感謝祭」推廣活動，劉今蟾透露，10月發放消費券後，反應不如以往良好，今年兩次的感謝祭已拉長至40天，人流及客戶表現不錯，惟單價有壓力。

利福私有化昨獲股東大比數通過決議案，私有化協議於法院會議的贊成票數佔94.93%或1.53億股，反對票數佔5.07%或816.3萬股；股東大會的贊成票為99.36%或12.84億股，反對票數佔0.64%或829.1萬股。股份的最後買賣日為12月6日，協議安排生效後，利福將於12月20日正式取消上市地位。利福昨收市報4.9元，升4.48%，較私有化作價低0.1元或2%。