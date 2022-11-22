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租金拖低 港10月通脹1.8%小於預期

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處昨公布10月份綜合消費物價按年升1.8%，低於市場預期的2.1%，若剔除政府一次性紓困措施的影響，指數則按年升（即基本通脹率）1.7%；值得留意升幅拖低通脹指數的類別（見表）是住屋中的細分類私人房屋租金。

電力燃氣物價急升13.4%

數據顯示，住屋中的細分類私人房屋租金拖低升幅，至於其他類別，電力、燃氣及水維持升勢並是各類增幅最大，按年升13.4%，其次衣履、食品也按年上升4.5%和3.4%。

政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持溫和，食品價格的按年升幅雖然仍然相對較快，但已略為放緩，衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升；並續指，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控，儘管外圍價格壓力龐大，在本地成本壓力大致輕微下，總體而言通脹在短期內應保持溫和。

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，主要經濟體通脹持續高企會為港進口價格構成壓力，但另一方面對本地成本的影響有限，預期香港短期整體通脹仍偏向溫和。另在就業方面，他指本港最新失業率連續6個月下跌並進一步回落，重返2019年底至2020年初水平。展望未來，他認為隨着本地疫情逐步穩定、消費券計劃會繼續提振本地需求，但為抑制通脹，全球流動性或會進一步收緊，全球經濟放緩將使香港出口繼續受壓；就業市場前景則取決於香港經濟持續復蘇，加上穩就業政策提振下將續改善。