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中電將關停燃煤電廠 大摩料毋須大減值

標籤：經濟

【明報專訊】中電控股（0002）旗下中華電力（下稱中電），將與港府商討2024至2028年的管制計劃開支及方案。摩根士丹利發表報告指，中電配合港府的碳減排計劃將淘汰燃煤電廠，但是因應有新電廠替代，因此估計不用對關停燃煤電廠作大減值。另該行預計在新的管制計劃周期，中電每年資本開支使費會逾100億元，會較對上5年平均為多。

新管制資本開支每年逾百億

摩根士丹利表示，隨着香港推動2050年碳中和，中電將配合由燃煤發電，轉為燃氣發電，甚至建離岸風電場，以至引入旗下投資的陽江核電站生產的電力。在關停燃煤電廠，並建新的燃氣機組替化過程中，該行引述中電指，預期其間不用為舊有的停擺的燃煤機組作撥備，資產撥備涉及的成本將轉嫁用戶。隨着中電與港府就新的五年期管制計劃談判，該行從中電方面所悉，在新的周期，料每年的資本開支會超過100億元，會比2019至2023年的周期每年使費為多。

至於中電控股在澳洲業務的發展方面，摩根士丹利稱，位於當地的雅洛恩燃煤電廠出現意外停電，並需在2028年關停前，將現有發電可靠性提高，加上該廠要邁向轉型，會涉及巨額資本開支，因此該集團仍在物色伙伴，冀各佔五成比例共同分攤成本。

該行另一份報告跟進煤氣（0003），指煤氣旗下的港華智慧能源（1083）旗下光伏業務受到疫情影響，並延遲付運，加上面對國企加入競爭影響，因此在費用上漲下，料會蠶食盈利，並最終觸發有關業務出現淨虧損約4000萬元。該行亦引述煤氣管理層指，該集團擬將其與港華的增值業務合併起來，然後尋求分拆，藉此尋求更高價值。