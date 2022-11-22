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迪士尼炒CEO 舊帥出山掌舵 業績失色終換人 刺激股價升近一成

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）董事會突然宣布撤換行政總裁，剛在今夏獲續約3年的包正博（Bob Chapek）被罷免，由此前擔任迪士尼CEO長達15載的艾格（Bob Iger）重掌帥印。包正博原是艾格親自挑選的接班人，惟近期迪士尼業績遜於預期，令迪士尼再次邀請艾格出山。隨着串流業務的虧損增加，迪士尼股價今年以來，截至上周五收市大跌四成。若跌勢未能逆轉，有可能創1970年以來最大年度跌幅。迪士尼易帥的消息公布後，其股價早段升近一成。

富國銀行分析稱，華爾街視艾格為動盪時期的穩定力量。但《華爾街日報》引述知情人士稱，本月購入價值逾8億美元迪士尼股票的維權投資者Nelson Peltz，旗下的Trian基金管理公司，反對艾格的任命。

艾格過去頻收購 壯大內容版權

迪士尼董事會發聲明稱71歲的艾格「獲董事會授權，為重新增長建立戰略方向」，他將在未來兩年與董事會密切合作，尋找新的永久繼任人選。董事會主席Susan Arnold稱，隨着迪士尼的媒體業務進入複雜的轉型期，艾格具有獨一無二的優勢，能領導迪士尼度過這關鍵時期。她又感謝謝包正博帶領迪士尼，應付新冠疫情帶來的挑戰。62歲的包正博已即時離職。

艾格職業生涯始於1974年加入美國廣播公司。1995年迪士尼收購ABC母企Capital Cities/ABC後，艾格也加盟迪士尼，並在05年起擔任迪士尼CEO。他在2020年2月將CEO之位交棒給包正博後，改任迪士尼執行主席，直至去年底才卸下職務。他離開迪士尼前，曾4次延遲退休時間，並因經營問題與包正博關係轉差。重新出山的艾格向員工發出備忘表示，對重新接掌迪士尼感到「有點驚訝」。艾格過去深受投資者歡迎，透過收購漫威（Marvel）、Pixar、盧卡斯影業和20世紀霍士，令迪士尼擁有一系列極具價值的內容版權。

串流開支大虧損增 包正博受壓

有別出身媒體行業的艾格，包正博的專長是營銷，原是迪士尼樂園業務的主管。他從未獲荷李活精英所接受，其對迪士尼影視部門的改組，引起相關部門的不滿。

疫情期間，包正博將漫威的《黑寡婦》安排在Disney+串流平台與影院同步上畫，導致女主角史嘉麗祖安遜入稟法院控告迪士尼此舉影響票房，從而使其分紅減少，雙方最終庭外和解。隨串流業務開支擴大，包正博備受壓力。在截至10月1日2022財年，迪士尼串流業務內容開支高達300億美元。串流業務第四財季經營虧損擴大至接近15億美元，虧損金額較去年同期增逾8億美元。該財報於本月早前公布後，迪士尼股價急挫一成，創20年低位。

包正博今年曾陷入「性小眾」（LGBT+）風波。在佛州迪士尼樂園員工施壓下，原保持沉默的迪士尼公開譴責佛州議會立法禁止幼稚園至小學3年級課程討論「性小眾」話題，卻被州政府撤回迪士尼享有逾半世紀的自治權以報復。艾格當前急務是盡快控制串流業務開支，確保附廣告的Disney+串流媒體套餐下月順利推出以爭取更多收入來源，目標2024年使串流業務扭虧為盈。艾格亦須作出連串決定，包括是否應激進投資者呼籲剝離ESPN體育電視網絡，及買斷Comcast（美：CMCSA）在Hulu串流媒體業務股份。

（綜合報道）

[國際金融]