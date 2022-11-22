moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

油組擬增產 油價跌5%

【明報專訊】《華爾街日報》引述油組（OPEC）代表的消息稱，油組領袖沙特阿拉伯及其他油組成員國，正商議是否將日產量提升50萬桶。油組與盟友（OPEC+）下一輪會議將在12月4日舉行，而歐盟將由12月5日起，禁止輸入俄羅斯原油，並在明年2月起，禁止俄羅斯柴油等原油製品進口。OPEC+的潛在增產，可能會為俄羅斯減少的原油供應提供補充作用。

受潛在增產消息刺激，加上中國疫情加劇可能會收緊防疫限制，影響原油需求，國際油價午夜前跌約5%。布蘭特期油跌至每桶83美元左右，創9月以來低位。紐約期油跌穿每桶76美元。油組考慮增產，可能抵消10月會議將11至12月每日產量減少200萬桶的部分影響。此外，七國集團（G7）準備為俄羅斯的油價設限，也為油價帶來下行壓力。自11月初以來，國際油價已跌逾一成。

美聖誕銷售或海嘯後首跌

美國本周將迎來感恩節翌日的「黑色星期五」（美國商戶以紅色記錄赤字，黑色記錄盈利，因此感恩節翌日的銷售高峰稱為「黑五」），為聖誕購物旺季揭開序幕。標普全球市場財智預期，美國零售商在今年聖誕旺季的銷售額將按年增長4.5%。不過若計入通脹高企的影響，實際（real-terms）銷售額可能下降1.2%，這將會是金融海嘯以來，美國首個聖誕旺季實際銷售額倒退。美股3大指數午夜前下滑，道指跌近100點，納指跌近1%。

（綜合報道）

[國際金融]