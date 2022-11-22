巴菲特增持日本五大商社股份

巴郡在2020年8月首次購入這5大商社的股票時曾表示，可能會將任何一家公司的持股比例增至9.9%。受惠於大宗商品價格上漲，日本主要貿易公司對油氣項目的投資收益可觀。三井物產本月更宣布回購價值約10億美元的股票。

根據日本的監管要求，對上市公司持股超過5%的投資者，凡增持或減持1個百分點持股，都須在5個交易日內公告。今年以來，5大商社的股價錄得雙位數百分比升幅，跑贏日經指數的3%跌幅。

巴郡擬再發日圓債券

此外，巴郡準備發行新一批日圓計價債券。瑞穗證券的一份文件顯示，巴郡已聘請美銀證券和瑞穗，安排固息優先無抵押票據的潛在發行。這宗日圓債券交易料將在近期進行，具體按市況而定，發行規模和期限待定。巴郡自2019年發行日圓債券，此後每年均會發行，最近一次在今年1月。

環球債市波動，日圓信用市場波動相對較低，吸引海外企業轉向日本市場融資。今年以來，外國借款人發行的武士債券和全球日圓債券的規模，按年增長約六成。

（綜合報道）

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