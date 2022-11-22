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梁天卓：如何提升小孩睡眠質素？

【明報專訊】在教授博弈論如何理解一個威脅是否可信的時候，我經常會引用一個例子——母親經常會威脅小孩說：「如果你掛住打機至半夜才睡覺，我便會向你『藤條炆豬肉』。」對小孩來說，這是否一個可信的威脅呢？

從博弈論的角度來看，假設小孩知道母親是愛他的，他會預測到即使他打機至半夜，愛惜他的母親最多只會向他囉嗦幾句，而不會對他「藤條炆豬肉」。就是因為知道「打在兒身，痛在母心」，小孩一般都會反叛打機至半夜才睡覺。

做功課還是早睡 魚與熊掌

當然，不少母親即使十分愛惜子女，她仍然會向小孩「藤條炆豬肉」。不過，要小孩早睡覺是不少父母每日都要面對的挑戰，尤其是在功課繁重的香港，小朋友做功課至半夜才睡覺是家常便飯。對父母來說，讓小朋友做功課還是讓小朋友早睡似乎是一個魚與熊掌的選擇。換個角度看，在選擇之前，我們都要理解早睡的好處。

多睡逾一小時 渴睡易怒減

幾年前就有一篇發表在醫學期刊的文章嘗試回答這問題。在這篇名為"Feasibility and Emotional Impact of Experimentally Extending Sleep in Short-Sleeping Adolescents"的論文裏，研究人員隨機抽樣一些小孩已是高中學生的父母，這些小孩平時一般只睡約5至7小時，在這個實驗裏，被抽中的小孩要比平時早1.5小時上牀睡覺，結果發現他們比平時多睡超過一個小時之餘，其他如渴睡和易怒等症狀亦會減少：

'Compared to HAB, during EXT, participants averaged an additional 72.6 minutes/night of sleep (p < .001) and had reduced symptoms of sleepiness, anger, vigor, fatigue, and confusion (p < .05).'

幸好美國學校的功課不如香港這般繁重，我那位現在上小學的小孩現在都能夠每晚9時上牀睡覺（雖然每晚都會投訴）。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]