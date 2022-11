梁天卓：如何提升小孩睡眠質素？

從博弈論的角度來看,假設小孩知道母親是愛他的,他會預測到即使他打機至半夜,愛惜他的母親最多只會向他囉嗦幾句,而不會對他「藤條炆豬肉」。就是因為知道「打在兒身,痛在母心」,小孩一般都會反叛打機至半夜才睡覺。

做功課還是早睡 魚與熊掌

當然,不少母親即使十分愛惜子女,她仍然會向小孩「藤條炆豬肉」。不過,要小孩早睡覺是不少父母每日都要面對的挑戰,尤其是在功課繁重的香港,小朋友做功課至半夜才睡覺是家常便飯。對父母來說,讓小朋友做功課還是讓小朋友早睡似乎是一個魚與熊掌的選擇。換個角度看,在選擇之前,我們都要理解早睡的好處。

多睡逾一小時 渴睡易怒減

幾年前就有一篇發表在醫學期刊的文章嘗試回答這問題。在這篇名為"Feasibility and Emotional Impact of Experimentally Extending Sleep in Short-Sleeping Adolescents"的論文裏,研究人員隨機抽樣一些小孩已是高中學生的父母,這些小孩平時一般只睡約5至7小時,在這個實驗裏,被抽中的小孩要比平時早1.5小時上牀睡覺,結果發現他們比平時多睡超過一個小時之餘,其他如渴睡和易怒等症狀亦會減少:

'Compared to HAB, during EXT, participants averaged an additional 72.6 minutes/night of sleep (p < .001) and had reduced symptoms of sleepiness, anger, vigor, fatigue, and confusion (p < .05).'

幸好美國學校的功課不如香港這般繁重,我那位現在上小學的小孩現在都能夠每晚9時上牀睡覺(雖然每晚都會投訴)。

