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徐風：從阿里巴巴京東窺探內地消費表現

【明報專訊】阿里巴巴（9988）與京東（9618）先後公布第三季業績，對投資者而言，除了可以分析企業的營運表現，還可以從中窺探內地消費表現，以及經濟復蘇的步伐。

事實上，隨着內地智能手機市佔率已經呈現飽和，與智能手機相關的股票，例如小米（1810）、舜宇光學（2382）及瑞聲（2018）過去一年表現不佳，也可以反映內地手機用戶增長已大幅下降，過去「互聯網用戶增長紅利」概念已經宣告劃上句號。

經調整利潤增長遠較收入高

反映阿里控制成本下功夫

現時，互聯網企業能夠持續增長，一個方法是向海外拓展業務；另一個方法是寄望內地經濟能夠復蘇，居民消費重拾增長；最後一個方法是縮減營運開支，例如減少宣傳及補貼成本，甚至裁員，降低成本佔比，以提升營運效率，從而實現盈利增長。這3個方法之中，前兩個屬於「有機增長」（organic growth），企業持續擴張，容易得到投資者歡迎。最後一個則是「拉上補下」，雖然短期營運效率得以改善，但長期而言有可能限制企業增長。管理層出此「下策」，也反映他們對未來的經濟環境感到悲觀，故選擇保留資源，靜待機會。

觀察阿里巴巴與京東等大型電商企業的業績，其實毋須過分精雕細琢每行數字，只要留意收入及經調整利潤即可。阿里巴巴第三季收入為2071.76億元（人民幣，下同），按年僅增長3%；經調整利潤增長19%，至338.2億元。單看這兩項數據，已經可以見到阿里巴巴收入增長緩慢，而經調整利潤增長遠較收入高，反映公司在控制成本上下了一番功夫。

至於京東第三季業績，收入增長也不甚理想，收入2435億元，按年增長11.4%，經調整利潤增長則增加1倍，至100億元。與阿里巴巴第三方服務及直接銷售貨品服務各佔一半，以及有本地生活服務、菜鳥物流及阿里雲等服務有別，京東的商品銷售業務佔比高達八成，可更容易調整商品售價，提高第三方商戶的服務費用，以及減少優惠及補貼等方式，大幅提高利潤，故市場更關注其收入增長速度。京東指出，其商品收入僅增加約6%，服務收入則增加42%。

對比過去一兩年，兩家電商股收入動輒按年增長兩至三成以上的表現，可以發現今年增長大幅放緩。坊間解讀兩家公司增長放緩的原因，是政府對互聯網行業加強監管，但對於電商股而言，更重要的原因是用戶增長減慢，以及用戶的消費力減少。

除了業績以外，近日阿里巴巴拒絕公布其重點購物日「雙11」的銷售數據，僅粗略指出與去年的成交相若。該數據加上電商股業績，均反映內地消費力度增長仍然艱巨。事實上，政府數據指出，9月份社會消費品零售總額按年增長2.5%，低於8月份的5.4%，而城鎮失業率則由8月份的5.3%微升至5.5%，年輕人的失業率維持在17.9%，也反映出內地的經濟前景，仍然充滿挑戰。

兩電商巨頭績佳股價跌

拖累消費濠賭陪葬

雖然有一些調查則指出，10月份網上零售表現強勁，按年增加15%，成為科技股近日急升的主因。但有分析認為，網上零售表現強勁，與雙11比往年更早開始，令消費需求提前，不過也會影響11月份的消費表現。

雖然縮減開支有助粉飾業績，但投資者更寄望企業能夠出現高速的有機增長。然而，宏觀環境及消費力度持續不振，加上投資者仍在觀察內地疫情演變，解釋了為何兩家電商公司公布優於預期的業績，仍然出現顯著下跌，連帶一眾消費品股，甚至濠賭股，都成為阿里巴巴及京東的「陪葬品」。

[徐風 隨風投資]