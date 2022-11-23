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中證監倡價值重估「中字頭股」炒起 主席易會滿：要建立具中國特色估值體系

標籤：經濟

【明報專訊】中國證監會主席易會滿在周一出席金融街年會發表演說指，中國有需要建立中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮。內地媒體更引述中金發表報告跟進，認為A股市場估值結構有改善空間，尤其部分銀行及國有上市企業等估值長期普遍在低位。易的言論帶動「中字頭」國營企業，包括中聯通（0762）、中移動（0941），中冶（1618）、 中鐵（0390）等股價普遍造好。有證券界意見認為，國企中資股估值低殘，卻現金流穩定，本身已具反彈空間。

明報記者 陳偉燊

港股近期持續弱勢，連同昨天恒指收市跌231點，低見17424點，已連跌五天，乏善足陳，惟成交較周一有所上升，有1272億元。其中受惠於易會滿的言論，觸發投資者憧憬低殘的「中字頭」國企股估值上調有望，相關股份普遍股價抽高。當中基建類的中鋁國際（2068）、中冶（1618）及電訊類的中聯通（0762）升幅最厲害，單日升幅分別達25.5%、12.9%及6.8%；其他中資銀行及石油股亦普遍上升。

官報：央企市盈率8倍 低A股平均

在電訊、銀行、基建及石油四大類中資股中，除了中資銀行市帳率全部處於低殘的0.4至0.5倍水平，基建股的估值亦低見2至3倍市盈率，比過去5年平均值動輒高見4倍至16倍，有大段距離。

易會滿雖然在言辭間，只指出期望可以「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，但是具體內容欠奉。內地媒體《中國證券報》報道跟進直指：「當前央企上市公司市盈率不足8倍，為近十年以來最低水平，顯著低於A股總體水平的14倍」，因此極需完善契合各類型企業特別是國有企業特點的估值方法，扭轉當前國有企業在資本市場大幅『折價』的趨勢。中金的報告指，銀行及國有上市公司的估值當前已處於歷史區間偏低水平，估值中樞有提升空間。

分析：現金流穩定國企可重獲注意

東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，易的言論猶如催化劑，令市場注意到上市國企估值偏低，要建立估值方法去評估國企，中長線是說得通。他說：「隨着短期內資金偏好估值低、股息高的國企股，適逢外圍加息，因此那些現金流穩定、盈利並非高增長的國企，其實可重獲投資市場注意，並有上升空間。」

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬更形容，自中美元首會面後，近期已見國際投資者對A股感到興趣，甚至讓投資者覺得國企股的值博率上升中，加了少許注碼，因此他既不相信因為易會滿一句說話而令投資者改觀，亦不認為短期內觸發投資者對中資股及A股大幅加倉。